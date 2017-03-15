Регионы Урала оказались в лидерах по числу безработных

Так, в Свердловской области более 137 тысяч человек были озабочены вопросами трудоустройства, в Челябинской — 130,5 тысячи.

Подчеркнем: данные собраны в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ), которые учитывают не только тех, кто встал на учет на бирже труда, но и более широкий круг населения, заинтересованного в поиске перспективных вакансий. Статистика МОТ, по мнению многих экспертов, более показательна, однако не входит в официальную отчетность государственных структур РФ и не считается корректной даже у профсоюзов, которые ведут свой контроль уровня безработицы.

Увы, даже по данным служб занятости уральцы остаются в пятерке лидеров, уступая Чечне, Москве и Кемеровской области. В Свердловской области на начало года официально зарегистрировано 31,3 тысячи ищущих работу, в Челябинской — 33,2 тысячи человек.

— Я не считаю ситуацию с безработицей на Урале напряженной. В кризисном 2008 году в Свердловской области количество стоящих на учете в службе занятости доходило до 80 тысяч человек. Но главная проблема была не в количестве потерявших работу, а в том, что вакансий в то время было не более 20 тысяч. Сейчас же рынок труда обширен. На 30 тысяч желающих трудоустроиться — примерно столько же свободных рабочих мест на различных предприятиях. Картина типичная. Была бы экстремальной — мы бы уже увидели и стачки, и другие акции протеста, — уверен депутат Государственной думы, председатель независимой федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

На сегодня в Свердловской области, по мнению представителей профсоюза, только одна «горячая точка» — город Реж, где закрывается никелевый завод. После процедуры консервации предприятия будут сокращены 917 сотрудников, из них новую работу пока нашли только 70 человек. Замдиректора областного департамента по труду и занятости населения Наталья Бордюгова подтвердила: «Муниципалитет не сможет обеспечить местами всех сокращенных, возможно, вакансии придется искать в других городах».

Эксперты предупреждают: тревожные симптомы на рынке труда игнорировать не стоит. И солидная разница между цифрами по методологии МОТ и данными службы занятости — тому подтверждение. В кризис первыми не выдерживают, ликвидируются или оптимизируют затраты на персонал малые предприятия. Следовательно, можно с высокой долей вероятности предположить, что сотни тысяч человек, ищущих работу, пока просто вынуждены соглашаться на серые схемы трудоустройства.

Компетентно

Дмитрий Антонов, директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области:

— Средний период безработицы в Свердловской области составляет пять месяцев. В течение этого периода человек успевает найти новое место или переучиться на другую профессию. По нашим данным, в течение 10 дней мы трудоустраиваем до трети обратившихся в службу занятости. Например, в прошлом году так оперативно устроились на новую работу 44 176 человек.