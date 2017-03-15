ФРС США ожидаемо повысила ставку на 0,25 процентного пункта

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) по-прежнему ожидают двух повышений базовой процентной ставки в США в 2017 году, как и в декабре. Точечный график прогнозов (dot plot) показывает, что медианная оценка руководителями ЦБ уровня ставки на конец 2017 года составляет 1,4%, на конец 2018 года — 2,1%, на конец 2019 года — 3% против 2,9%, ожидавшихся в декабре прошлого года.

Вместе с тем по итогам мартовского заседания ФРС улучшила среднюю оценку темпов роста американской экономики в 2018 году до 2,1% с прогнозировавшихся в декабре 2%. В 2017 году также ожидается подъем на 2,1%, в 2019 году предполагается замедление роста до 1,9%. Эти прогнозы были оставлены неизменными.