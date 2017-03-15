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22:06 (мск), источник: Интерфакс

ФРС США ожидаемо повысила ставку на 0,25 процентного пункта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Федеральная резервная система США по итогам заседания 14—15 марта приняла решение повысить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 0,75−1% годовых, говорится в коммюнике по результатам мартовского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Источник: AP 2017

Решение совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

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Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) по-прежнему ожидают двух повышений базовой процентной ставки в США в 2017 году, как и в декабре. Точечный график прогнозов (dot plot) показывает, что медианная оценка руководителями ЦБ уровня ставки на конец 2017 года составляет 1,4%, на конец 2018 года — 2,1%, на конец 2019 года — 3% против 2,9%, ожидавшихся в декабре прошлого года.

Вместе с тем по итогам мартовского заседания ФРС улучшила среднюю оценку темпов роста американской экономики в 2018 году до 2,1% с прогнозировавшихся в декабре 2%. В 2017 году также ожидается подъем на 2,1%, в 2019 году предполагается замедление роста до 1,9%. Эти прогнозы были оставлены неизменными.

В долгосрочной перспективе нормой роста считаются довольно слабые 1,8%, свидетельствуют прогнозы руководителей Федрезерва, обнародованные одновременно с коммюнике по итогам заседания 14—15 марта. Инфляция (индекс PCE), по мнению руководства ФРС, составит 1,9% в 2017 году, 2% в 2018 году и столько же — в 2019 году. 2% являются целевым показателем Федрезерва на долгосрочную перспективу. Безработица, как ожидается, останется на уровне 4,5% в течение 2017−2019 годов.

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