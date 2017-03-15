ФРС США ожидаемо повысила ставку на 0,25 процентного пункта
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Федеральная резервная система США по итогам заседания
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU — Федеральная резервная система США по итогам заседания
Решение совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС)
Вместе с тем по итогам мартовского заседания ФРС улучшила среднюю оценку темпов роста американской экономики в 2018 году до 2,1% с прогнозировавшихся в декабре 2%. В 2017 году также ожидается подъем на 2,1%, в 2019 году предполагается замедление роста до 1,9%. Эти прогнозы были оставлены неизменными.
В долгосрочной перспективе нормой роста считаются довольно слабые 1,8%, свидетельствуют прогнозы руководителей Федрезерва, обнародованные одновременно с коммюнике по итогам заседания