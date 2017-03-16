Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
12:24 (мск), источник: Новый Калининград

Комитет облдумы одобрил запрет на продажу алкоголя в кафе «на два столика»

Члены комитета облдумы по экономической политике в среду одобрили изменения в региональный закон «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области».

Поправки должны помочь закрывать магазины, торгующие алкоголем после 22:00.

Сейчас лицензия на розничную продажу алкоголя выдается вне зависимости от того, является ли компания общепитом или просто розничным магазином. Изменения разводят два этих вида деятельности и предусматривают два разных вида лицензий, пояснил глава регионального минпрома Олег Ступин.

«Новелла вводится для того, чтобы упорядочить истории, связанные со схемами, когда магазины работают под видом общепита. Теперь эти два вида лицензий разделяются. Также закон предполагает ряд уточнений. Первый из них устанавливает требование информировать уполномоченный орган муниципалитета о зонах, где запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Вторая новелла говорит о том, что потребуется разработка порядка информирования органами местного самоуправления о муниципальных правовых актах, которыми устанавливаются соответствующие зоны запрета на розничную продажу алкогольной продукции», — отметил Ступин.

Глава комитета Александр Никулин отметил, что такие магазины-кафе создают нездоровую конкуренцию рестораторам. «На самом деле требования к залам общественного питания и количеству столиков и сервису они, конечно, не выдерживают. И это создает абсолютно нездоровую конкуренцию ресторанному бизнесу и другим законопослушным предпринимателям», — сказал он.

Комитет рекомендовал облдуме принять законопроект во втором и окончательном чтении. Напомним, о намерении региона воспользоваться этим инструментом для запрета продажи алкогольной продукции после 22:00 ранее заявил заместитель министра по промышленной политики Валерий Войтюк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мутко без тревог: как прошла проверка готовности Калининграда к ЧМ-2018
Кремль опроверг причастность ФСБ к кибератакам на аккаунты Yahoo
СМИ: Меркель посетит Москву 2 мая
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Радикалы проиграли выборы в Нидерландах
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
В штате Нью-Йорк прибывший поезд засыпал снегом людей на перроне
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
СМИ: Отстранение россиян от ОИ-2018 маловероятно Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер выступил в защиту «чистых» российских спортсменов и высказался против отстранения всей сборной России
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь