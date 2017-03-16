Комитет облдумы одобрил запрет на продажу алкоголя в кафе «на два столика»

Поправки должны помочь закрывать магазины, торгующие алкоголем после 22:00.

Сейчас лицензия на розничную продажу алкоголя выдается вне зависимости от того, является ли компания общепитом или просто розничным магазином. Изменения разводят два этих вида деятельности и предусматривают два разных вида лицензий, пояснил глава регионального минпрома Олег Ступин.

«Новелла вводится для того, чтобы упорядочить истории, связанные со схемами, когда магазины работают под видом общепита. Теперь эти два вида лицензий разделяются. Также закон предполагает ряд уточнений. Первый из них устанавливает требование информировать уполномоченный орган муниципалитета о зонах, где запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Вторая новелла говорит о том, что потребуется разработка порядка информирования органами местного самоуправления о муниципальных правовых актах, которыми устанавливаются соответствующие зоны запрета на розничную продажу алкогольной продукции», — отметил Ступин.

Глава комитета Александр Никулин отметил, что такие магазины-кафе создают нездоровую конкуренцию рестораторам. «На самом деле требования к залам общественного питания и количеству столиков и сервису они, конечно, не выдерживают. И это создает абсолютно нездоровую конкуренцию ресторанному бизнесу и другим законопослушным предпринимателям», — сказал он.

Комитет рекомендовал облдуме принять законопроект во втором и окончательном чтении. Напомним, о намерении региона воспользоваться этим инструментом для запрета продажи алкогольной продукции после 22:00 ранее заявил заместитель министра по промышленной политики Валерий Войтюк.