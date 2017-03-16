В Калининградской области нашли седьмой крупный янтарный самородок за две недели

Вес янтаря составил 1,2 кг.

«После стандартного зимнего перерыва предприятие начало разрабатывать новый слой янтароносной породы, и почти каждый день нам приносит такие приятные сюрпризы», — написал Зацепин.

С очередной приятной находкой комбинат уже успели поздравить в региональном управлении ФАС.

Ранее сообщалось что в карьерах Янтарного комбината за 10 дней было обнаружено 10 крупных самородков.