В Калининградской области нашли седьмой крупный янтарный самородок за две недели
В карьере Янтарного комбината нашли очередной крупный самородок. Об этом в среду в «Фейсбуке» написал директор комбината Михаил Зацепин.
В карьере Янтарного комбината нашли очередной крупный самородок. Об этом в среду в «Фейсбуке» написал директор комбината Михаил Зацепин.
Вес янтаря составил 1,2 кг.
«После стандартного зимнего перерыва предприятие начало разрабатывать новый слой янтароносной породы, и почти каждый день нам приносит такие приятные сюрпризы», — написал Зацепин.
С очередной приятной находкой комбинат уже успели поздравить в региональном управлении ФАС.
Ранее сообщалось что в карьерах Янтарного комбината за 10 дней было обнаружено 10 крупных самородков.