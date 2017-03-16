Мобильный интернет в России перестанет быть анонимным

В России больше не удастся купить безымянные SIM-карты: все абоненты будут в обязательном порядке идентифицированы. За каждого анонимного пользователя операторы связи будут платить штраф, а за раздачу «симок» возле метро будут штрафовать продавцов. МедиаКоммуникационный союз (МКС, объединяет крупных операторов связи и медиахолдинги) и Роскомнадзор подготовили соответствующие поправки в законы «Об информации», «О связи» и Кодекс об административных правонарушениях.

В пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий») сказано, что Роскомнадзор совместно с полицией выявил «многочисленные факты распространения SIM-карт с нарушением закона, а также оказания услуг связи по подтвержденным данным об абонентах». Уже сегодня услуги связи можно оказывать только по договору оператора с абонентом. Но договор может заключить ИП или юрлицо. Корпоративный абонент получает SIM-карты (в законе их называют «идентификационные модули»), уже подключенные к сети оператора. При этом оператор знает, на кого оформлена «симка», но данных конкретного пользователя не имеет. Именно такие SIM-карты чаще всего и продают в подземных переходах или возле метро.

«Анализ незаконного распространения SIM-карт показал, что более 70% контрактов оформляются на юридических лиц, в результате услуги связи оказываются фактически не идентифицированным пользователям», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект обязывает всех владельцев SIM-карт проходить идентификацию. Для этого предлагаются разные способы — через сайт госуслуг, с помощью квалифицированной электронной подписи, через личный кабинет на сайте оператора связи. За оказание услуг связи анонимным пользователям операторов будут штрафовать: должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; юрлиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Корпоративных абонентов — индивидуальных предпринимателей и юрлиц — будут штрафовать за несвоевременное предоставление оператору данных о пользователях SIM-карт: ИП — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; юрлиц — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

Также вводится ответственность для продавцов SIM-карт, не имеющих полномочий от оператора связи на их продажу. Для граждан — от 2000 до 5000 рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. ; для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Во всех трех случаях — «с конфискацией идентификационных модулей или без таковой».

Официальный представитель МТС Дмитрий Солодовников заявил, что его компания поддерживает ужесточение правил продажи и контроля.

— Количество правонарушений с использованием мобильных телефонов заоблачно, — отметил создатель мессенджера OMMG Сергей Кравцов. — Например, мошенники под разными предлогами просят перевести им деньги. Операторы связи сами не могут навести порядок, приходится вмешаться государству.

Также законопроект должен ввести в законодательное поле мессенджеры. Их в законопроекте определили как «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями», соцсети — как «информационно-телекоммуникационные сервисы социальных коммуникаций». Законопроект обязывает владельцев мессенджеров зарегистрироваться в Роскомнадзоре в течение пяти дней после отправки соответствующего уведомления надзорным ведомством.

Согласно пояснительной записке владельцам мессенджеров придется выполнять требования по идентификации пользователей через операторов связи; по недопущению массовых рассылок, а также информации, распространяемой с нарушением законодательства; по обеспечению конфиденциальности сообщений; по рассылкам по инициативе федеральных органов исполнительной власти.

Если мессенджер не выполняет требование Роскомнадзора по регистрации в России или идентификации пользователей, по решению суда он может быть заблокирован. За неисполнение требований законодательства на владельца мессенджера может быть наложен штраф: для физлиц — от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин уверен, что будущие ограничения не создадут проблем технически продвинутым пользователям.

— Это ограничит число участников рынка, но те, кто читает Telegram-каналы, и тем более те, кто их ведет, — люди технически продвинутые. Для них получение иностранной «симки» проблемы не составит, — сказал «Известиям» эксперт. — Ситуация — как и с блокировкой сайтов: пути обхода существуют, просто многие этого не знают.

По мнению Константина Костина, ограничения никак не связаны с политическим циклом — предстоящими выборами 2018 года. В случае их введения на смену анонимным каналам в мессенджерах придет что-то другое. Эксперт подчеркнул, что информацию, востребованную у части аудитории, трудно найти в традиционных СМИ, это и создает интерес к новым источникам, в том числе анонимным.

Вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко в беседе с «Известиями» обратил внимание на то, что анонимные каналы распространения информации создают «турбулентность» в информационной среде.

— Судя по последним сюжетам с назначениями в регионах, анонимные мессенджеры, с одной стороны, выступают в роли базового канала негативной информации, а с другой стороны — как инструмент консолидации протестных групп, — сказал эксперт. — Это относится и к коммерческой борьбе. Например, такие методики применялись против Альфа-банка. 15 марта банки «АК-Барс» и «Спурт» даже обратились в правоохранительные органы в связи с распространением негативной информации в мессенджерах. Проблема есть, она не надуманная.