Мобильный интернет в России перестанет быть анонимным
Новый закон о мессенджерах закроет лазейки для использования анонимных «симок».
Новый закон о мессенджерах закроет лазейки для использования анонимных «симок».
В России больше не удастся купить безымянные SIM-карты: все абоненты будут в обязательном порядке идентифицированы. За каждого анонимного пользователя операторы связи будут платить штраф, а за раздачу «симок» возле метро будут штрафовать продавцов. МедиаКоммуникационный союз (МКС, объединяет крупных операторов связи и медиахолдинги) и Роскомнадзор подготовили соответствующие поправки в законы «Об информации», «О связи» и Кодекс об административных правонарушениях.
В пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий») сказано, что Роскомнадзор совместно с полицией выявил «многочисленные факты распространения
«Анализ незаконного распространения
Законопроект обязывает всех владельцев
Корпоративных абонентов — индивидуальных предпринимателей и юрлиц — будут штрафовать за несвоевременное предоставление оператору данных о пользователях SIM-карт: ИП — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; юрлиц — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.
Также вводится ответственность для продавцов
Официальный представитель МТС Дмитрий Солодовников заявил, что его компания поддерживает ужесточение правил продажи и контроля.
— Количество правонарушений с использованием мобильных телефонов заоблачно, — отметил создатель мессенджера OMMG Сергей Кравцов. — Например, мошенники под разными предлогами просят перевести им деньги. Операторы связи сами не могут навести порядок, приходится вмешаться государству.
Также законопроект должен ввести в законодательное поле мессенджеры. Их в законопроекте определили как «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями», соцсети — как «информационно-телекоммуникационные сервисы социальных коммуникаций». Законопроект обязывает владельцев мессенджеров зарегистрироваться в Роскомнадзоре в течение пяти дней после отправки соответствующего уведомления надзорным ведомством.
Согласно пояснительной записке владельцам мессенджеров придется выполнять требования по идентификации пользователей через операторов связи; по недопущению массовых рассылок, а также информации, распространяемой с нарушением законодательства; по обеспечению конфиденциальности сообщений; по рассылкам по инициативе федеральных органов исполнительной власти.
Если мессенджер не выполняет требование Роскомнадзора по регистрации в России или идентификации пользователей, по решению суда он может быть заблокирован. За неисполнение требований законодательства на владельца мессенджера может быть наложен штраф: для физлиц — от 3000 до 5000 рублей; для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн.
Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин уверен, что будущие ограничения не создадут проблем технически продвинутым пользователям.
— Это ограничит число участников рынка, но те, кто читает
По мнению Константина Костина, ограничения никак не связаны с политическим циклом — предстоящими выборами 2018 года. В случае их введения на смену анонимным каналам в мессенджерах придет
— Судя по последним сюжетам с назначениями в регионах, анонимные мессенджеры, с одной стороны, выступают в роли базового канала негативной информации, а с другой стороны — как инструмент консолидации протестных групп, — сказал эксперт. — Это относится и к коммерческой борьбе. Например, такие методики применялись против
Евгений Минченко уверен, что ограничения создадут проблемы в информационном поле только недобросовестным пользователям. Но обойти запреты при желании всегда можно. Например, владельцы анонимных каналов всегда могут оформить