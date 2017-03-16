Таможенники Находки задержали перчатки на миллионы рублей

В феврале в порт Восточный из Китая в адрес индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга прибыли около 30 тысяч пар рабочих перчаток. Таможенный досмотр установил, что перчатки маркированы знаком «Пламя».

Однако правообладатель на запрос таможни сообщил, что фирма-производитель и фирма-импортер разрешение на использование товарного знака не получали. Из письма также следует, что ввоз товара подрывает деловую репутацию правообладателя, снижает стандарты качества товара, а также наносит материальный ущерб на 5 млн рублей.

Поддельные перчатки задержаны таможней. Против индивидуального предпринимателя возбуждено дело по статье, предусматривающей штраф с конфискацией товаров.