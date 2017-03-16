Таможенники Находки задержали перчатки на миллионы рублей
Находкинская таможня возбудила административное дело
Находкинская таможня возбудила административное дело
В феврале в порт Восточный из Китая в адрес индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга прибыли около 30 тысяч пар рабочих перчаток. Таможенный досмотр установил, что перчатки маркированы знаком «Пламя».
Однако правообладатель на запрос таможни сообщил, что
Поддельные перчатки задержаны таможней. Против индивидуального предпринимателя возбуждено дело по статье, предусматривающей штраф с конфискацией товаров.