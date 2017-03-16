Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Холдинг Ахметова ответил на изъятие его предприятий в ДНР и ЛНР
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Пожилые люди оказались любителями рисковать
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
СМИ Лукашенко нанес удар по России, отказавшись от нефти
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
14На восток США обрушилась снежная буря
03:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Таможенники Находки задержали перчатки на миллионы рублей

Находкинская таможня возбудила административное дело из-за незаконного использования товарного знака, сообщает ИА Дейта.

В феврале в порт Восточный из Китая в адрес индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга прибыли около 30 тысяч пар рабочих перчаток. Таможенный досмотр установил, что перчатки маркированы знаком «Пламя».

Однако правообладатель на запрос таможни сообщил, что фирма-производитель и фирма-импортер разрешение на использование товарного знака не получали. Из письма также следует, что ввоз товара подрывает деловую репутацию правообладателя, снижает стандарты качества товара, а также наносит материальный ущерб на 5 млн рублей.

Поддельные перчатки задержаны таможней. Против индивидуального предпринимателя возбуждено дело по статье, предусматривающей штраф с конфискацией товаров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Смерть подростка расследуют в Приморье
СМИ: Пентагон готов отправить в Сирию еще тысячу военных
Экзитпол: премьер Марк Рютте победил на выборах в Нидерландах
Гавайский суд приостановил действие миграционного указа Трампа
В ООН отметили годовщину войны в Сирии минутой молчания
Чиновники в России стали получать взятки крупнее, чем прежде
ФРС США повысила базовую процентную ставку
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт
Футбол будущего остановил Гвардиолу. Как «Монако» выбил «Сити» Среди россыпи топ-клубов в четвертьфинал Лиги чемпионов попал и «Монако», но команду Леонарду Жардима впору называть скрытым фаворитом ЛЧ
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь