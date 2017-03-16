Стать резидентом свободного порта Владивосток будет проще

Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

Получить статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ) станет проще. Правительство рассматривает возможность применения снижения минимального уровня капитальных вложений для инвесторов до 0,5−1 млн рублей. Согласно действующему законодательству объем капвложений должен быть не менее 5 млн рублей в течение трех лет со дня включения индивидуального предпринимателя или юрлица в реестр таких резидентов. Соответствующие поправки уже подготовлены Минвостокразвития, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

Закон о создании СПВ (объединяет все крупные порты Дальнего Востока) был подписан Владимиром Путиным 13 июля 2015 года. Для СПВ установлены меры господдержки предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры. Для резидентов порта действуют особые льготы. Например, каникулы по налогам на прибыль (ставка в течение первых пяти лет не превышает 5%) и освобождение от уплаты пошлин на имущество и землю. Также применяется льготная ставка страховых взносов для инвестиционных проектов, реализуемых в течение первых 10 лет, в размере 7,6%, понижающий коэффициент по НДПИ и ускоренная процедура возмещения НДС.

Снижение минимального объема капитальных вложений для резидентов свободного порта Владивосток было предложено Чукотским автономным округом и поддержано вице-премьером — полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым. Об этом «Известиям» сообщили в Минвостокразвития.

В Минвостокразвития отметили, что предложение о снижении минимального уровня капитальных вложений для резидентов СПВ до 0,5 млн рублей поддержано правительствами Камчатского и Хабаровского края. Правительство Сахалинской области предлагает для резидентов СПВ на территории Сахалинской области установить минимальный объем капитальных вложений в размере 1 млн рублей.

Идея состоит в том, чтобы привлечь в регионы представителей малого и среднего бизнеса, потому что крупные инвесторы не видят перспективы развития своих предприятий на этих территориях.

— Такой подход позволит выровнять условия между действующими на территории Дальневосточного федерального округа режимами поддержки инвестиционной деятельности территории опережающего развития и СПВ и будет способствовать привлечению в качестве резидентов СПВ субъектов малого и среднего предпринимательства, — поясняют в Минвостокразвития.

— Это предложение не только для иностранных инвесторов, а прежде всего для российских компаний среднего калибра. Если заход будет понижен, то количество резидентов возрастет. Но даже при всех условиях и какой бы ни был порог, надо больше заниматься информационной поддержкой. Далеко не вся информация поступает на глобальный и внутренние рынки. Не все до конца понимают устойчивость таких программ и их прогнозируемость в сохранении условий, которые предлагаются изначально, — считает исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев.

По данным Минвостокразвития, в 2016 году в рамках действующих на Дальнем Востоке механизмов СПВ, территорий опережающего развития и других мер поддержки инвестиций были введены в эксплуатацию 26 новых предприятий с общим объемом инвестиций 13 млрд рублей и созданием 1,2 тысячи новых рабочих мест.

По экспертным оценкам, в результате создания свободного порта Владивосток ожидается существенный рост валового регионального продукта (ВРП) Приморского края — в 2,2 раза к 2025 году (до 1,4 трлн рублей) и в 3,4 раза к 2034 году (до 2,1 трлн рублей). Прирост ВРП Дальневосточного федерального округа к 2025 году может составить 1,97 трлн рублей. Количество вновь созданных рабочих мест оценивается в 84,7 тысячи — к 2021 году, 108 тысячи — к 2025 году, 468,5 тысячи — к 2034 году. В самом Минвостокразвития рассчитывают на приход более 50 новых предприятий с объемом инвестиций 60 млрд рублей до конца 2017 года.