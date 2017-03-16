Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Фото Путина без рубашки, облетевшее мир
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
10-летний агрессор атакует тульских школьников: реакция родителей
"Правый сектор" признался в похищении людей в ДНР
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Пожилые люди оказались любителями рисковать
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
СМИ Лукашенко нанес удар по России, отказавшись от нефти
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
04:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Стать резидентом свободного порта Владивосток будет проще

Цена входного билета может быть снижена в 10 раз.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

Получить статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ) станет проще. Правительство рассматривает возможность применения снижения минимального уровня капитальных вложений для инвесторов до 0,5−1 млн рублей. Согласно действующему законодательству объем капвложений должен быть не менее 5 млн рублей в течение трех лет со дня включения индивидуального предпринимателя или юрлица в реестр таких резидентов. Соответствующие поправки уже подготовлены Минвостокразвития, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

Закон о создании СПВ (объединяет все крупные порты Дальнего Востока) был подписан Владимиром Путиным 13 июля 2015 года. Для СПВ установлены меры господдержки предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры. Для резидентов порта действуют особые льготы. Например, каникулы по налогам на прибыль (ставка в течение первых пяти лет не превышает 5%) и освобождение от уплаты пошлин на имущество и землю. Также применяется льготная ставка страховых взносов для инвестиционных проектов, реализуемых в течение первых 10 лет, в размере 7,6%, понижающий коэффициент по НДПИ и ускоренная процедура возмещения НДС.

Снижение минимального объема капитальных вложений для резидентов свободного порта Владивосток было предложено Чукотским автономным округом и поддержано вице-премьером — полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым. Об этом «Известиям» сообщили в Минвостокразвития.

В Минвостокразвития отметили, что предложение о снижении минимального уровня капитальных вложений для резидентов СПВ до 0,5 млн рублей поддержано правительствами Камчатского и Хабаровского края. Правительство Сахалинской области предлагает для резидентов СПВ на территории Сахалинской области установить минимальный объем капитальных вложений в размере 1 млн рублей.

Идея состоит в том, чтобы привлечь в регионы представителей малого и среднего бизнеса, потому что крупные инвесторы не видят перспективы развития своих предприятий на этих территориях.

— Такой подход позволит выровнять условия между действующими на территории Дальневосточного федерального округа режимами поддержки инвестиционной деятельности территории опережающего развития и СПВ и будет способствовать привлечению в качестве резидентов СПВ субъектов малого и среднего предпринимательства, — поясняют в Минвостокразвития.

— Это предложение не только для иностранных инвесторов, а прежде всего для российских компаний среднего калибра. Если заход будет понижен, то количество резидентов возрастет. Но даже при всех условиях и какой бы ни был порог, надо больше заниматься информационной поддержкой. Далеко не вся информация поступает на глобальный и внутренние рынки. Не все до конца понимают устойчивость таких программ и их прогнозируемость в сохранении условий, которые предлагаются изначально, — считает исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев.

По данным Минвостокразвития, в 2016 году в рамках действующих на Дальнем Востоке механизмов СПВ, территорий опережающего развития и других мер поддержки инвестиций были введены в эксплуатацию 26 новых предприятий с общим объемом инвестиций 13 млрд рублей и созданием 1,2 тысячи новых рабочих мест.

По экспертным оценкам, в результате создания свободного порта Владивосток ожидается существенный рост валового регионального продукта (ВРП) Приморского края — в 2,2 раза к 2025 году (до 1,4 трлн рублей) и в 3,4 раза к 2034 году (до 2,1 трлн рублей). Прирост ВРП Дальневосточного федерального округа к 2025 году может составить 1,97 трлн рублей. Количество вновь созданных рабочих мест оценивается в 84,7 тысячи — к 2021 году, 108 тысячи — к 2025 году, 468,5 тысячи — к 2034 году. В самом Минвостокразвития рассчитывают на приход более 50 новых предприятий с объемом инвестиций 60 млрд рублей до конца 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дворцы торговли "Чурин и Ко": как торговали во Владивостоке 100 лет назад
СМИ: Пентагон готов отправить в Сирию еще тысячу военных
Экзитпол: премьер Марк Рютте победил на выборах в Нидерландах
Гавайский суд приостановил действие миграционного указа Трампа
Сотрудники ООН отметили годовщину войны в Сирии минутой молчания
Чиновники в России стали получать взятки крупнее, чем прежде
ФРС США повысила базовую процентную ставку
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт
Футбол будущего остановил Гвардиолу. Как «Монако» выбил «Сити» Среди россыпи топ-клубов в четвертьфинал Лиги чемпионов попал и «Монако», но команду Леонарду Жардима впору называть скрытым фаворитом ЛЧ
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Регистрация машино-мест как недвижимости осталась недоступной
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь