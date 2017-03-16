В Новосибирске коммунальщики бросили сотни ветхих домов
Жильцы же не торопятся идти навстречу обслуживающим организациям и согласовывать повышение тарифов.
Жильцы же не торопятся идти навстречу обслуживающим организациям и согласовывать повышение тарифов.
До конца этого года закончится срок действия большинства договоров, сегодня без управления осталось уже около четырехсот ветхих домов, а к декабрю их число может перевалить за тысячу. И когда оказавшееся без обслуживания жилье с высоким процентом износа начнет рассыпаться — вопрос времени.
Зачастую тариф за содержание жилплощади в «развалюхах» не превышает
— Управляющим компаниям приходится работать в очень непростых экономических условиях, — отмечает заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству,
Таким образом, управляющие компании, вынужденные соблюдать условия договоров, за свой счет организуют регулярную уборку подъездов, вывоз мусора и снега, техническое обслуживание коммуникаций, подготовку домов к отопительному сезону, текущий и поддерживающий ремонты. Понятно, что этот «бизнес» руководство компаний не устраивает. И если жильцы имеют право на одностороннее расторжение договора, то обслуживающие организации вынуждены дожидаться окончания сроков его действия. После того, как ветхий дом оказывается фактически без управления, его выставляют на конкурс, но желающих взять ответственность за обслуживание аварийного жилья немного. И эта проблема не только Новосибирска, а всей страны, убеждены специалисты.
— Думаю, мэрия должна в рамках своих полномочий рассчитать экономическую цену содержания ветхих домов с износом семьдесят процентов и выше, — отмечает министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким. — Понятно, что сумма будет очень большой, а для категории собственников, которые проживают в таких домах, — и неподъемной. Но станет понятно, какие затраты требуются адресно по каждому дому. Придется определить, какая доля тарифа ляжет на собственников, а какая — будет дотироваться бюджетными средствами. Прежде всего, речь идет о городской казне, но если сложится четкая и понятная картина, наверное,
По словам начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Андрея Колмакова, в бюджете города на 2017 год заложено 120 миллионов рублей на текущий и поддерживающий ремонты ветхих домов. Речь идет только о том жилье, что исключено из региональной программы капремонта. Кроме того, впервые предусмотрена возможность возмещения затрат управляющих компаний, связанных с содержанием домов по двум видам работ — подготовке к отопительному сезону и очистки кровель от снега.
Но тот факт, что управляющие компании отказываются продлевать договоры, может привести к парадоксальной ситуации: заложенные в бюджете деньги попросту некому будет выделить. Ветхие дома, часть которых стоит лишь за счет внешних подпорок (так называемых «костылей»), останется без профинансированного муниципалитетом капитального ремонта. Впрочем, как пояснил глава Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгений Пономарев, без управления остается не только ветхое и аварийное жилье, но и дома, обслуживание которых нерентабельно даже при их относительной «стойкости».
— Мы для себя ввели такое понятие как «дома группы риска» — те, содержание которых управляющие компании называют экономически нецелесообразным. Специалистами департамента разработан опросный лист для УК, чтобы они смогли выделить определенную категорию жилья для особого контроля с нашей стороны — не с целью последующего взимания штрафов с тех же управляющих организаций, а для профилактики проблем. Важно, чтобы заложенные в муниципальном бюджете 120 миллионов рублей пошли на решение конкретных задач, устранение трудностей, которые становятся причиной для исключения дома из реестра лицензий, — подчеркивает Евгений Пономарев.
Но пока даже сравнительно выгодные тарифы, установленные для обслуживания домов, не всегда привлекают управляющие компании. Правда, речь идет в основном о ситуации за пределами мегаполиса. Например, для одного из домов в поселке Ленинском цена за обслуживание установлена в 107 рублей за квадратный метр. Но ни одна управляющая компания не спешит принять на себя эту ношу: проблем не оберешься.
Тем более что позиция жильцов различна.