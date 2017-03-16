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07:23 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске коммунальщики бросили сотни ветхих домов

Жильцы же не торопятся идти навстречу обслуживающим организациям и согласовывать повышение тарифов.

Источник: "Российская газета"

До конца этого года закончится срок действия большинства договоров, сегодня без управления осталось уже около четырехсот ветхих домов, а к декабрю их число может перевалить за тысячу. И когда оказавшееся без обслуживания жилье с высоким процентом износа начнет рассыпаться — вопрос времени.

Зачастую тариф за содержание жилплощади в «развалюхах» не превышает двенадцать-четырнадцать рублей за квадратный метр, тогда как в новых домах, где проблем значительно меньше, жильцы платят и по сорок, и по пятьдесят. Цены, которые в управляющих компаниях называют экономически обоснованными, собственников ветхого жилья, понятно, не устраивают. Лишь в отдельных случаях сознательные жильцы готовы платить в три-четыре раза больше, лишь бы чувствовать себя в безопасности, но это исключение из правил, ведь в подавляющем большинстве люди голосуют против повышения тарифов. Мало того, двадцать-тридцать процентов жильцов вообще предпочитает не платить даже по действующим расценкам. Иногда количество должников доходит до половины общего числа собственников.

— Управляющим компаниям приходится работать в очень непростых экономических условиях, — отмечает заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Олег Сметанин. — Они должны уплатить НДС в размере восемнадцати процентов сразу после начисления суммы оплаты за содержание жилья, то есть до того, как деньги фактически будут ими получены. А учитывая большую задолженность, ситуация складывается не в пользу управляющих компаний: внес собственник коммунальные платежи или нет — налог все равно взимается. К тому же в ветхих домах в значительной степени изношены инженерные коммуникации и конструктивные элементы, которые требуют больших вложений для поддержания их в нормативном состоянии.

Таким образом, управляющие компании, вынужденные соблюдать условия договоров, за свой счет организуют регулярную уборку подъездов, вывоз мусора и снега, техническое обслуживание коммуникаций, подготовку домов к отопительному сезону, текущий и поддерживающий ремонты. Понятно, что этот «бизнес» руководство компаний не устраивает. И если жильцы имеют право на одностороннее расторжение договора, то обслуживающие организации вынуждены дожидаться окончания сроков его действия. После того, как ветхий дом оказывается фактически без управления, его выставляют на конкурс, но желающих взять ответственность за обслуживание аварийного жилья немного. И эта проблема не только Новосибирска, а всей страны, убеждены специалисты.

— Думаю, мэрия должна в рамках своих полномочий рассчитать экономическую цену содержания ветхих домов с износом семьдесят процентов и выше, — отмечает министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким. — Понятно, что сумма будет очень большой, а для категории собственников, которые проживают в таких домах, — и неподъемной. Но станет понятно, какие затраты требуются адресно по каждому дому. Придется определить, какая доля тарифа ляжет на собственников, а какая — будет дотироваться бюджетными средствами. Прежде всего, речь идет о городской казне, но если сложится четкая и понятная картина, наверное, какую-то долю возьмет на себя и бюджет области. Когда появится механизм распределения тарифов, мэрия сможет субсидировать управляющие компании на основании отчетных документов, которые они будут предоставлять.

По словам начальника департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Андрея Колмакова, в бюджете города на 2017 год заложено 120 миллионов рублей на текущий и поддерживающий ремонты ветхих домов. Речь идет только о том жилье, что исключено из региональной программы капремонта. Кроме того, впервые предусмотрена возможность возмещения затрат управляющих компаний, связанных с содержанием домов по двум видам работ — подготовке к отопительному сезону и очистки кровель от снега.

Но тот факт, что управляющие компании отказываются продлевать договоры, может привести к парадоксальной ситуации: заложенные в бюджете деньги попросту некому будет выделить. Ветхие дома, часть которых стоит лишь за счет внешних подпорок (так называемых «костылей»), останется без профинансированного муниципалитетом капитального ремонта. Впрочем, как пояснил глава Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгений Пономарев, без управления остается не только ветхое и аварийное жилье, но и дома, обслуживание которых нерентабельно даже при их относительной «стойкости».

— Мы для себя ввели такое понятие как «дома группы риска» — те, содержание которых управляющие компании называют экономически нецелесообразным. Специалистами департамента разработан опросный лист для УК, чтобы они смогли выделить определенную категорию жилья для особого контроля с нашей стороны — не с целью последующего взимания штрафов с тех же управляющих организаций, а для профилактики проблем. Важно, чтобы заложенные в муниципальном бюджете 120 миллионов рублей пошли на решение конкретных задач, устранение трудностей, которые становятся причиной для исключения дома из реестра лицензий, — подчеркивает Евгений Пономарев.

Но пока даже сравнительно выгодные тарифы, установленные для обслуживания домов, не всегда привлекают управляющие компании. Правда, речь идет в основном о ситуации за пределами мегаполиса. Например, для одного из домов в поселке Ленинском цена за обслуживание установлена в 107 рублей за квадратный метр. Но ни одна управляющая компания не спешит принять на себя эту ношу: проблем не оберешься.

Тем более что позиция жильцов различна. Кто-то выступает против того, чтобы дом пошел под снос. Так, фотокорреспондент «РГ», снимавшая известный всему Новосибирску «дом на сваях», получила нагоняй от одного из жильцов: «Уходите отсюда, не хватало еще, чтобы после ваших публикаций дом снесли!». Кто-то же, напротив, делает на «аксакалах» жилого фонда деньги: скупает с десяток дешевых квартир в ветхих домах и начинает писать в различные инстанции жалобы с требованиями о сносе и предоставлении взамен новой жилплощади. При этом отказываются от проведения ремонта. Попробуй тут договорись.

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