В Новосибирской области добились рекордного увеличения ВРП
Такая форма регулирования различных сфер экономики подразумевает серьезную подготовительную работу для реализации крупных проектов.
Такая форма регулирования различных сфер экономики подразумевает серьезную подготовительную работу для реализации крупных проектов.
Для Новосибирской области здесь нет ничего принципиально нового: основы такой модели управления были заложены в последние годы, и уже сегодня есть результаты, позволившие добиться рекордного увеличения валового регионального продукта, — по итогам 2016-го ВРП впервые превысил один триллион рублей.
Дальнейшее внедрение практики
— Программа получила высокую оценку руководства страны — президента и председателя правительства, — подчеркнул Владимир Городецкий. — Рабочая группа по реализации программы под руководством
Науке и инновациям отведена одна из ключевых ролей в развитии экономики Новосибирской области. По мнению главы региона, только прорывные технологии позволяют выйти на новый уровень по объемам производства и качеству продукции. Внедрению инноваций в производство способствует большое число кластерных и парковых объединений, появившихся в области в последние годы. Их число будет расти.
По словам участников форума, новосибирские инновации имеют все шансы расширить географию внедрения не только в России, но и за рубежом. Однако не менее важно улучшать инвестиционную привлекательность региона. Переломить тенденцию снижения потока инвестиций, которая наблюдалась в прошлом году, призван принятый пакет из четырех законопроектов, направленных на привлечение инвесторов, а также активное использование
Новосибирск включен в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги», благодаря чему город получит на ремонт и строительство дорожной сети около миллиарда рублей. «Из федерального и регионального бюджетов в 2017 году мы направим на развитие дорожной сети агломерации 2 миллиарда 240 миллионов рублей. Цель — ликвидация
Кстати.
Еще одной важнейшей сферой экономики Новосибирской области было и остается сельское хозяйство. Власти рассчитывают на увеличение экспорта продукции высокой степени переработки. Принимается и ряд комплексных мер, направленных на улучшение качества жизни в селах. В конечном итоге на это рассчитана господдержка малых форм хозяйствования и сельхозкооперации. Так, по словам участника форума Мурата Бапанова, за последние годы число новосибирских фермеров, получающих господдержку, выросло в несколько раз. Кроме того, в регионе принята концепция развития пищевой и обрабатывающей промышленности на период до 2025 года, которая позволит участникам рынка перейти к стратегическому планированию деятельности.