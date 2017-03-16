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07:26 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирской области добились рекордного увеличения ВРП

Такая форма регулирования различных сфер экономики подразумевает серьезную подготовительную работу для реализации крупных проектов.

Для Новосибирской области здесь нет ничего принципиально нового: основы такой модели управления были заложены в последние годы, и уже сегодня есть результаты, позволившие добиться рекордного увеличения валового регионального продукта, — по итогам 2016-го ВРП впервые превысил один триллион рублей.

Дальнейшее внедрение практики проект-ного управления в регионе, по мнению губернатора Владимира Городецкого, должно стать одной из ключевых задач 2017 года. Учитывая успешную реализацию программы реиндустриализации экономики области, можно говорить о том, что с освоением нового подхода к управлению региональные власти справятся. Ведь программа всего за два года превратилась из декларации в реально работающий механизм.

— Программа получила высокую оценку руководства страны — президента и председателя правительства, — подчеркнул Владимир Городецкий. — Рабочая группа по реализации программы под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича рассмотрела пять флагманских проектов, и все они признаны актуальными, соответствующими современным технологическим трендам. В 2016 году четырем комплексным проектам была предоставлена поддержка в рамках государственных программ Новосибирской области. А группе компаний «OCSiAl» выделен кредит в триста миллионов рублей на развитие производства одностенных нанотрубок.

Науке и инновациям отведена одна из ключевых ролей в развитии экономики Новосибирской области. По мнению главы региона, только прорывные технологии позволяют выйти на новый уровень по объемам производства и качеству продукции. Внедрению инноваций в производство способствует большое число кластерных и парковых объединений, появившихся в области в последние годы. Их число будет расти.

По словам участников форума, новосибирские инновации имеют все шансы расширить географию внедрения не только в России, но и за рубежом. Однако не менее важно улучшать инвестиционную привлекательность региона. Переломить тенденцию снижения потока инвестиций, которая наблюдалась в прошлом году, призван принятый пакет из четырех законопроектов, направленных на привлечение инвесторов, а также активное использование государственно-частного партнерства. Дополнительным стимулом станет развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

Новосибирск включен в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги», благодаря чему город получит на ремонт и строительство дорожной сети около миллиарда рублей. «Из федерального и регионального бюджетов в 2017 году мы направим на развитие дорожной сети агломерации 2 миллиарда 240 миллионов рублей. Цель — ликвидация аварийно-опасных участков улично-дорожной сети областного центра и четырех городских округов. Только в Новосибирске речь идет о 43 очагах концентрации ДТП», — уточнил Владимир Городецкий.

Кстати.

Еще одной важнейшей сферой экономики Новосибирской области было и остается сельское хозяйство. Власти рассчитывают на увеличение экспорта продукции высокой степени переработки. Принимается и ряд комплексных мер, направленных на улучшение качества жизни в селах. В конечном итоге на это рассчитана господдержка малых форм хозяйствования и сельхозкооперации. Так, по словам участника форума Мурата Бапанова, за последние годы число новосибирских фермеров, получающих господдержку, выросло в несколько раз. Кроме того, в регионе принята концепция развития пищевой и обрабатывающей промышленности на период до 2025 года, которая позволит участникам рынка перейти к стратегическому планированию деятельности.

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