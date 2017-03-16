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07:28 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирской области появится агротехнопарк

В Новосибирске обсудили вопросы повышения эффективности аграрного сектора.

Новосибирская область на несколько дней стала центром масштабных спортивных состязаний — участники и болельщики из 58 регионов России приехали сюда на VIII Всероссийские зимние сельские игры. Новосибирцы победили в командном зачете, а второе и третье места достались представителям Челябинской области и Пермского края. В день открытия игр спортсменов приветствовали первые лица области, а также министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Но, прежде всего, визит министра в область был рабочим.

В программе — посещение одного из передовых тепличных хозяйств, знакомство с достижениями сибирской науки и большое совещание, посвященное новым механизмам льготного кредитования сельхозпроизводителей и развитию малых форм хозяйствования.

Сообщая министру о состоянии дел в АПК региона, губернатор Владимир Городецкий обратил внимание на тот факт, что агропромышленный комплекс является одной из ключевых точек роста экономики региона. Возможности Новосибирской области позволяют увеличить вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и развивать экспорт.

Одна из основных задач правительства области — совершенствование мер государственной поддержки сельского хозяйства. По словам губернатора, региональный минсельхоз уже проводит анализ текущей практики выделения субсидий с целью ее адаптации, исходя из областных приоритетов — повышения урожайности, улучшения экономической эффективности хозяйств, перспективности производимой продукции и других критериев.

Александр Ткачев подчеркнул, что сельское хозяйство в последние годы стало драйвером российской экономики, демонстрируя уверенный рост. Если несколько лет назад доля России на мировом рынке зерна составляла не более одного процента, то сегодня этот показатель достиг десяти. По итогам минувшего года отечественные производители обеспечили внутренний рынок зерном на 135 процентов, и теперь первоочередная задача — организация экспорта продукции, которая, по словам министра, как и нефть, всегда будет пользоваться спросом.

— За десять лет в России в два раза вырос объем производства свинины. Втрое увеличено производство мяса птицы, и наши граждане забыли, что такое «окорочка Буша». Сегодня почти каждый регион, кроме климатически экстремальных, может обеспечить себя продовольствием, а ведь еще недавно нам говорили, что мы всегда будем зависеть от поставок из-за рубежа, — подчеркнул Александр Ткачев.

Производство сельхозпродукции порой было нерентабельным, российские фермеры проигрывали конкуренцию западным производителям. Но сегодня ситуация кардинально изменилась: девяносто процентов продовольственных товаров в торговых сетях — отечественные. Новосибирская область, по словам министра, по ряду показателей не уступает даже аграрным регионам юга и центра России. И в немалой степени в этом есть заслуга сибирских ученых. Что касается инновационного развития сельского хозяйства, то регион ждет большой прорыв уже в ближайшем будущем.

— С руководителем министерства сельского хозяйства мы обсудили два принципиальных вопроса, касающихся повышения эффективности АПК Сибири, — подчеркнул губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. — Это создание в Новосибирской области биотехнологического учебного центра и агротехнопарка. За предыдущие десять лет мы прошли хорошую школу по созданию парковых проектов, добились определенных успехов. Назрела необходимость формирования технологического парка аграрного профиля, развития межрегионального сотрудничества в этой сфере.

Повысить эффективность развития сельского хозяйства помогут нововведения в сфере господдержки аграрного сектора. Это, прежде всего, объединение финансового потока субсидий, которые ранее распределялись по сорока направлениям, и активное применение механизма льготного кредитования. Новые правила предоставления льготных кредитов позволят хозяйствам получать их в более короткие сроки, сокращая длительную процедуру документооборота. Что касается объемов господдержки, то они, по заверению министра, сохранятся на уровне прошлого года. Кроме того, по новым правилам, пятая часть от выделенных государством средств на поддержку аграриев будет направлена на развитие малых форм хозяйствования.

Прямая речь

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:

— Главный результат совещания — подтверждение принципов господдержки. Сегодня у аграриев появилось ясное понимание системы льготного кредитования, тех нововведений, которые вступили в силу. Считаю, меры поддержки будут эффективными, если они обеспечивают дальнейшее развитие хозяйств, а не помогают им балансировать на грани выживания.

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