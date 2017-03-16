В Омске будут очищать питьевую воду без применения хлора

Лабораторный центр «Росводоканал Омск» занял третье место по итогам межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) аналитического центра «РОСА» в 2016 году. В конкурсе участвовало более 700 лабораторий, получавших в течение года контрольные пробы воды. Участникам нужно было максимально точно определить содержание того или иного компонента в образце.

Высокое качество услуг лабораторного центра ОАО «ОмскВодоканал» неоднократно подтверждалось и другим независимыми экспертами. В 2016 году лабораторный центр принимал участие еще в двух испытаниях. Первое проводило ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии», второе — FAPAS, провайдер международных схем проверки на компетентность лабораторий (Великобритания). По итогам обоих МСИ получены сертификаты соответствия требованиям нормативных документов.

— Разумеется, без использования новейших технологий, методов и оборудования таких результатов не достичь, — поясняет причину успеха генеральный директор ОАО «ОмскВодоканал» Сергей Шелест. — Плюс высококвалифицированный персонал, который постоянно совершенствует свой уровень благодаря созданной на предприятии системе обучения, стажировкам на базе ведущих образовательных центров России, предприятий — производителей лабораторного оборудования.

Согласно рейтингу Минприроды РФ, Омск входит в пятерку городов с лучшей питьевой водой, причем по некоторым показателям она в разы качественней, чем допускают санитарные нормы. И эту картину не способен испортить даже паводок.

— Наши специалисты проверяют качество питьевой воды по 160 показателям, — говорит Сергей Шелест. — Ежечасный контроль помогает своевременно корректировать параметры и предупреждать появление любых отклонений от гигиенических нормативов. В целях дезинфекции степень хлорирования воды весной повышается примерно на пятнадцать процентов. Тем не менее потребителям она подается в точном соответствии санитарным нормам — с содержанием хлора не выше 0,3−0,5 миллиграмма на литр.

Впрочем, сейчас на «ОмскВодоканале» вплотную подошли к замене использования жидкого хлора на технологию мембранного электролиза. Цена вопроса — 144 миллиона рублей. Запустить новую электролизную установку планируют уже в этом году.

Особое внимание на предприятии уделяют и экологии Иртыша. Ключевой проект — строительство сооружений повторного использования промывных вод. Внедрив эту технологию, водоканал не только уменьшил на шестьдесят тысяч кубометров ежесуточный забор воды из реки, но и полностью прекратил сброс в нее промывных вод.

Еще одна задача — эффективная и безопасная очистка стоков.

— Вода, которую мы возвращаем в Иртыш, по ряду параметров лучше исходной, — утверждает Сергей Шелест.

И чтобы процесс очистки стоков шел без сбоев, в прошлом году было решено заменить два старых декантера одним новым стоимостью более 35 миллионов рублей. Новая установка, которую запустят уже в этом году, способна обработать до 120 кубометров осадка в час.

Еще один долгосрочный проект, которому в «ОмскВодоканале» придают большое значение, — строительство теплофикационного модуля, который позволит этот осадок сжигать. По сути, речь идет о безотходном производстве.

Другая важная задача, которую успешно решают на предприятии, — снижение энергопотребления.

— Мы существенно модернизировали оборудование, установили энергоэффективные насосы. В целом за последнее десятилетие на объектах водоснабжения и водоотведения города энергопотребление снижено на треть. А это, в свою очередь, помогает сдерживать рост тарифов на воду и водоотведение. Между прочим, в Омске они одни из самых низких в стране, — поясняет Сергей Шелест.

Кстати.

За последнее десятилетие на сетях водоснабжения омского водоканала втрое снизилось число аварий, более чем наполовину — потери воды. За 2008−2015 годы инвестиции предприятия превысили 4,1 миллиарда рублей. В 2016-м стартовала новая четырехлетняя программа с общим финансированием более 2,7 миллиарда рублей. Почти 700 миллионов уже вложено в обновление оборудования и внедрение современных безопасных технологий, дающих существенный экологический эффект. Столь активная инвестиционная деятельность позволяет омскому водоканалу стабильно занимать лидирующие позиции в коммунальной отрасли России.