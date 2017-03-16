Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
СМИ Лукашенко нанес удар по России, отказавшись от нефти
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
8Тайский День слона
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
07:30 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске будут очищать питьевую воду без применения хлора

ОмскВодоканал реализует масштабную экологическую программу. В России 2017-й объявлен Годом экологии. Свою лепту в улучшение экологической ситуации намерен внести и «ОмскВодоканал», инвестиционная программа которого нацелена на долгосрочную модернизацию предприятия и сетей.

Источник: AP 2017

Лабораторный центр «Росводоканал Омск» занял третье место по итогам межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) аналитического центра «РОСА» в 2016 году. В конкурсе участвовало более 700 лабораторий, получавших в течение года контрольные пробы воды. Участникам нужно было максимально точно определить содержание того или иного компонента в образце.

Высокое качество услуг лабораторного центра ОАО «ОмскВодоканал» неоднократно подтверждалось и другим независимыми экспертами. В 2016 году лабораторный центр принимал участие еще в двух испытаниях. Первое проводило ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии», второе — FAPAS, провайдер международных схем проверки на компетентность лабораторий (Великобритания). По итогам обоих МСИ получены сертификаты соответствия требованиям нормативных документов.

— Разумеется, без использования новейших технологий, методов и оборудования таких результатов не достичь, — поясняет причину успеха генеральный директор ОАО «ОмскВодоканал» Сергей Шелест. — Плюс высококвалифицированный персонал, который постоянно совершенствует свой уровень благодаря созданной на предприятии системе обучения, стажировкам на базе ведущих образовательных центров России, предприятий — производителей лабораторного оборудования.

Согласно рейтингу Минприроды РФ, Омск входит в пятерку городов с лучшей питьевой водой, причем по некоторым показателям она в разы качественней, чем допускают санитарные нормы. И эту картину не способен испортить даже паводок.

— Наши специалисты проверяют качество питьевой воды по 160 показателям, — говорит Сергей Шелест. — Ежечасный контроль помогает своевременно корректировать параметры и предупреждать появление любых отклонений от гигиенических нормативов. В целях дезинфекции степень хлорирования воды весной повышается примерно на пятнадцать процентов. Тем не менее потребителям она подается в точном соответствии санитарным нормам — с содержанием хлора не выше 0,3−0,5 миллиграмма на литр.

Впрочем, сейчас на «ОмскВодоканале» вплотную подошли к замене использования жидкого хлора на технологию мембранного электролиза. Цена вопроса — 144 миллиона рублей. Запустить новую электролизную установку планируют уже в этом году.

Особое внимание на предприятии уделяют и экологии Иртыша. Ключевой проект — строительство сооружений повторного использования промывных вод. Внедрив эту технологию, водоканал не только уменьшил на шестьдесят тысяч кубометров ежесуточный забор воды из реки, но и полностью прекратил сброс в нее промывных вод.

Еще одна задача — эффективная и безопасная очистка стоков.

— Вода, которую мы возвращаем в Иртыш, по ряду параметров лучше исходной, — утверждает Сергей Шелест.

И чтобы процесс очистки стоков шел без сбоев, в прошлом году было решено заменить два старых декантера одним новым стоимостью более 35 миллионов рублей. Новая установка, которую запустят уже в этом году, способна обработать до 120 кубометров осадка в час.

Еще один долгосрочный проект, которому в «ОмскВодоканале» придают большое значение, — строительство теплофикационного модуля, который позволит этот осадок сжигать. По сути, речь идет о безотходном производстве.

Другая важная задача, которую успешно решают на предприятии, — снижение энергопотребления.

— Мы существенно модернизировали оборудование, установили энергоэффективные насосы. В целом за последнее десятилетие на объектах водоснабжения и водоотведения города энергопотребление снижено на треть. А это, в свою очередь, помогает сдерживать рост тарифов на воду и водоотведение. Между прочим, в Омске они одни из самых низких в стране, — поясняет Сергей Шелест.

Кстати.

За последнее десятилетие на сетях водоснабжения омского водоканала втрое снизилось число аварий, более чем наполовину — потери воды. За 2008−2015 годы инвестиции предприятия превысили 4,1 миллиарда рублей. В 2016-м стартовала новая четырехлетняя программа с общим финансированием более 2,7 миллиарда рублей. Почти 700 миллионов уже вложено в обновление оборудования и внедрение современных безопасных технологий, дающих существенный экологический эффект. Столь активная инвестиционная деятельность позволяет омскому водоканалу стабильно занимать лидирующие позиции в коммунальной отрасли России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вместо ФРС США доллар к 65 рублям вернет другой фактор
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
На выборах в Нидерландах выигрывает партия премьера Рютте
Гавайский суд приостановил действие миграционного указа Трампа
Аэропорты обяжут закупать подъемники для инвалидов
Чиновники в России стали получать взятки крупнее, чем прежде
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт
Футбол будущего остановил Гвардиолу. Как «Монако» выбил «Сити» Среди россыпи топ-клубов в четвертьфинал Лиги чемпионов попал и «Монако», но команду Леонарду Жардима впору называть скрытым фаворитом ЛЧ
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Цены на аренду квартир в Петербурге в марте снизились
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь