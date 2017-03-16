Корпорация развития Иркутской области профинансировала два первых проекта

Пять инвестиционных проектов находятся в работе корпорации развития Иркутской области, два из них уже начали реализовать. Об этом 15 марта 2017 года на сессии Законодательного собрания сообщил министр экономического развития региона Антон Логашов. По его словам, в стадии проработки находятся проект строительства тепличного комплекса «Искра», проект компании «Крост» в Саянске, строительство инфраструктуры в особой экономической зоне «Ворота Байкала» в Слюдянском районе. В стадии реализации находится проект диагностического центра в Братске и жилищные облигации в Иркутске.

Для финансирования строительства диагностического центра в Братске КРИО предоставила займ в 343 млн рублей под 7% годовых на пять лет. Как рассказал Антон Логашов, планируется, что в первый год чистая прибыль от работы диагностического центра составит до 250 млн рублей, поэтому срок окупаемости проекта может снизиться до 3,5 лет, кроме того, в Братске будет создано дополнительно 150 рабочих мест.

На финансирование проекта строительства жилого шестнадцатиэтажного дома на улице Багратиона в Иркутске будет предоставлено 197,8 млн рублей, которые вложат в так называемые жилищные облигации. Министр уточнил, что доход от этого проекта минимальный, но он пересекается с задачами, которые обозначены в Стратегии экономического развития Иркутской области. «Мы определили приоритетные направления, одно из них — строительство жилья. Это нужно, чтобы у нас строительство было не 500 кв. м жилья в год, а 1,5 млн кв. м», — прокомментировал Антон Логашов. Кроме того, он отметил, что этот проект поддержан Министерством строительства России. Министр сообщил, что этот проект позволит ввести в Иркутской области практику строительства доступного жилья на приемлемых для граждан условиях, а также разместить в Иркутском региональном жилищном агентстве жилищных сертификатов на 599,8 млн рублей.

«Люди смогут постепенно приобретать квадратные метры жилья, а потом или выбрать квартиру или вернуть свои деньги с процентами. Для застройщика это — гарантированный сбыт жилья до начала строительства, получение финансирования на весь объём строительства; для правительства — возведение доступного жилья, отсутствие обманутых дольщиков и увеличение налоговых отчислений в бюджет», — прокомментировал Антон Логашов.

С ним не согласился председатель ЗС Сергей Брилка, который заявил, что, вкладывая средства в жилищные сертификаты, корпорация рискует понести значительные убытки. «По всей вероятности здесь какая-то недосказанность. Если Агентство ипотечного жилищного кредитования будет выкупать у вас эти сертификаты, тогда вы компенсируете с процентами вложенные деньги корпорации. А если это не будет происходить, тогда это будет прямое финансирование строительства. Более того, очень сложно рассчитать доходность этого бизнеса, потому что мы знаем, что строители не имеют сейчас больших прибылей, — заявил спикер. — А если люди сначала будут выкупать сертификаты, а к концу строительства откажутся и потребуют вернуть им деньги с процентами? Откуда вы эти проценты возьмёте? А ведь такая возможность в сертификате прописана. Это уже будут чистые убытки корпорации».