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07:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе предприятия строительной сферы предложат вакансии

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сегодня в Уфе вакансии ищущим работу предложат предприятия строительной сферы, включая трудоустройство в другой местности.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, о своем участии в ярмарке вакансий заявили около 30 организаций строительной сферы. В общей сложности они предложат соискателям свыше 400 вакантных мест. Среди них — автоэлектрик, бетонщик, водитель, дворник, инженер, каменщик, маляр, машинист крана, монтажник строительных работ, рабочий, слесарь и токарь.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости. Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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