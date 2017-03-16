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05:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Конкурс на строительство нового аэропорта в Иркутской области объявят в 2017 году

Конкурс на строительство нового аэропорта в Иркутской области будет объявлен до конца 2017 года, заявил губернатор Сергей Левченко на сессии Законодательного собрания 15 марта.

Источник: Reuters

Про его словам, конкурс пройдёт с обязательным обременением — потенциальный инвестор должен будет развивать малые аэропорты в городах и районах и вложить средства в реконструкцию существующего аэропорта в Иркутске. Глава региона подчеркнул, что продавать последний правительство вообще не намерено, хотя сулили за него 3−7 млрд рублей. «Поэтому не склоняйте ни к конкурсу, ни к аукциону», — сказал депутатам Сергей Левченко.

По словам Сергея Левченко, есть задача — сделать авиационный транспорт доступным. Сейчас постоянно возникают серьезные транспортные проблемы в санитарной авиации, охране лесов и пожаротушении, в сельском хозяйстве при обработке полей, да и просто люди не могут быстро добраться до областного центра. Сейчас в Иркутской области — 9 малых аэропортов, а раньше было 23. В качестве восстановления первыми выбраны аэропорты в Усть-Илимске и Бодайбо. Самолёты в Усть-Илимск не летают с апреля 2016 года из-за проблем с авиакомпанией, при этом администрация города вложила средства в восстановление и содержание полосы, энергетику и проч. Депутат ЗС Артём Лобков напомнил, что 100 млн рублей на эти нужды обещала дать группа «Илим» ещё в прошлом году, но этого не произошло. А депутат Анатолий Дубас выразил обеспокоенность тем, что пройдёт много времени, пока будет объявлен конкурс на строительство нового аэропорта в Иркутске, пока найдётся инвестор, пока у него дойдут руки до малых аэропортов. Заместитель председателя правительства Руслан Болотов успокоил депутата, рассказав, что правительство ждать не будет, уже сейчас работа идёт — типовой проект терминалов для малых аэропортов площадью в 3,5 тыс. кв. м привязывается в Усть-Илимске к местности, это будет дешевле, чем разрабатывать новый проект.

Губернатор заявил, что стыдно иметь земляную посадочную полосу Бодайбинскому району, где в скором времени будет разрабатываться золоторудное месторождение Сухой Лог, в который инвесторы готовы вложить 2,5 млрд долларов. «А самолёт оттуда прилетает грязный, как поросёнок», — заявил Сергей Левченко.

И Левченко, и Болотов несколько раз подчеркнули, что контракт на новый аэропорт власти отдадут только с таким обременением.

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