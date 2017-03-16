На красноярском автовокзале разгорелась война между водителями таксофирмы и частными извозчиками

Молодого таксиста выгоняют с парковки у автовокзала коллеги постарше. Заявили: на этой территории работает их бригада. Сначала против чужака в ход идут угрозы, затем оскорбления и кулаки. При виде нашей съёмочной группы хулиганы разбегаются. При этом мужчина с бейджиком «Такси автовокзала» продолжил ругаться бранью.



По словам Андрея, война против него длится уже не первый месяц. «Два раза прокалывали колёса. Писал заявление в полицию — безрезультатно. У меня есть все бумагии. Одно заявление якобы потерялось, а по второму отказались возбуждать уголовное дело, когда меня избили, колёса прокололи», — рассказал таксист.



Площадь перед автовокзалом — это одна большая бесплатная парковка. Это общественное место, поэтому претензии, что здесь нельзя работать, необоснованы. К слову, отдел полиции находится в 200 метрах. В городском управлении заявили: в уголовном деле было отказано, так как не нашли состава преступления. А вот потерю заявления в дежурной части отрицают.



«В настоящее время к нам поступило повторное заявление от данного гражданина по факту повреждения имущества, а также по высказыванию в его адрес угроз. Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к данному инциденту», — пояснил врио заместителя начальника полиции по охране порядка Иван Мглан.



Также полиции предстоит изучить и материалы нашего репортажа. Мы будем следить за этой историей.