Дефицит бюджета Иркутской области составляет 8,4 млрд рублей

Доходная часть бюджета Приангарья увеличена на 18,4 млрд рублей, из них 8,6 млрд — целевые или условно целевые поступления из федеральной казны, заявила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова на 48-й сессии Законодательного собрания накануне, 15 марта. По уточненным прогнозам, на 4,4 млрд рублей вырастут поступления от налога на прибыль организаций, на 2,8 млрд — от налога на доходы физических лиц, дополнительные доходы область также получит от акцизов на алкоголь. Дефицит бюджета региона установился на уровне 8,4 млрд рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Необходимость внесения изменений по доходам обусловлена уточнением объема целевой и нецелевой финансовой помощи из федерального бюджета, корректировкой прогноза поступлений доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой, снижением отдельных видов доходов в связи с изменением законодательства.

«На 1,1 млрд рублей сократятся доходы от поступлений от упрощенной налоговой системы, в связи с передачей 30% данного налога в местные бюджеты, также выпадающие доходы бюджет получит от предоставления льгот объектам железнодорожной инфраструктуры и по налогу на добычу полезных ископаемых в связи с изменением законодательства. Общий объем доходов областного бюджета на 2017 год утвержден в размере 119,4 млрд рублей, объем расходов в размере 127,8 млрд, дефицит — на уровне 8,4 млрд, или 8,5%», — рассказала Наталия Бояринова.

Дополнительные расходы планируется направить на исполнение майских указов президента России, на переселение из ветхого и аварийного жилья, на подготовку к отопительному сезону, на меры социальной поддержки, в том числе семьям с детьми. Объем бюджетных инвестиций составит 15,8 млрд рублей, в том числе 2,9 млрд рублей — на объекты социальной сферы. В Дорожный фонд Иркутской области с учетом переходящих остатков прошлого года дополнительно поступит 3,5 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей будут перечислены в муниципальные дорожные фонды.

В ходе обсуждения законопроекта в первом чтении депутат Олег Кузнецов задал вопрос о ремонте спорткомплекса «Химик» в Усолье-Сибирском. Наталия Бояринова ответила, что решено не растягивать ремонт до 2018 года и все необходимые средства поступят уже в 2017 году. Зампред Законодательного собрания Наталья Дикусарова попросила правительство области взять в разработку проблему жителей острова Ольхон, где нет автомобиля скорой помощи, при этом, кроме местного населения, медицинская помощь может понадобиться и многочисленным туристам.

Во втором чтении, которое также прошло на сессии 15 марта, в законопроект по требованию депутатов был внесен ряд поправок. Наталья Дикусарова рассказала, что 200 млн рублей выделено на развитие сельского хозяйства вдобавок к 100 млн рублей уже предусмотренным в данном законопроекте. На 2017 год перенесено строительство трех школ (в селе Бирюсинка Тайшетского района, поселке Куйтун Куйтунского района и поселке Покосное Братского района), дополнительно 22 млн рублей пойдет на оснащение областной детской школы по хоккею с мячом, 26,8 млн рублей — на капитальный ремонт спортзалов в сельских школах, также предусмотрены средства на закупку инвентаря для детско-юношеских спортивных школ, предусмотрены средства для строительства плавательного бассейна в Усть-Куте, восстановлены средства на фельдшерско-акушерский пункт в поселке Новогромово Черемховского района, а также дополнительные средства на капитальный ремонт роддома в Саянске. Кроме того, депутатами принято постановление, в котором отмечены наиболее важные социальные объекты.

«В первую очередь мы рекомендуем правительству региона рассмотреть возможность внесения изменений в областной бюджет в июне этого года, чтобы распределить межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов», — отметила Наталья Дикусарова.

В окончательном чтении на сессии также принят проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Объем доходов бюджета ТФОМС в 2017 году уменьшен на 1,4 млрд рублей и утвержден на уровне 32,4 млрд рублей. Уменьшение доходов в основном связано с уменьшением на 1,5 млрд рублей размера субвенции из бюджета ФОМС, в соответствии с законом «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Расходы утверждены на уровне 32,6 млрд, дефицит — 226,1 млн рублей. Наталья Дикусарова подчеркнула, что несмотря на заверения о том, что данное снижение финансирования не повлияет на исполнение Территориальной программы ОМС, депутаты будут держать этот вопрос на контроле.