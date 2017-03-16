Этнографический парк-музей появится в Иркутской области

Интерактивный этнографический парк развлечений построят в Иркутской области. Культурно-образовательный туристический центр «Этномир» подписал соглашения о стратегическом партнерстве с Воронежской, Иркутской и Тульской областями в рамках деловой программы седьмой международной туристической выставки «Интурмаркет» в МВЦ «Крокус Экспо». В соответствии с соглашениями «Этномир» передает на безвозмездной основе субъектам Российской Федерации права на земельные участки в 0,1 га. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на АСИ.

Соглашение скрепили подписями со стороны «Этномира» — генеральный директор культурно-образовательного центра Татьяна Григорьева, исполняющий обязанности председателя комитета Тульской области по развитию туризма Александр Душаков, руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина и руководитель департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухачева, сообщает Агентство стратегических инициатив.

«Представительство регионов в “Этномире” планируется в разных форматах — открытие выставочных павильонов, туристических офисов или информационных центров — с привлечением регионального малого и среднего бизнеса в области народно-художественных промыслов и ремесленной деятельности», — говорится в сообщении.

В планах проекта — представить на территории культурно-образовательного туристического центра все экономические районы России: Центральный, Центрально-Черноземный, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Северный, Северно-Кавказский, Северо-Западный, Поволжский, Уральский, Волго-Вятский, Западно-Сибирский и Калининградский, а также республику Крым и город Севастополь.

Субъекты Российской Федерации могут принять участие в реализации проекта «Этномир» в следующих формах:

• инвестирование в строительство выставочного павильона субъекта РФ или отдельных объектов на территории центра «Этномир» за счет средств бюджета РФ;.

• содействие в привлечении частных инвесторов в строительство выставочного павильона субъекта РФ или отдельных объектов на территории центра «Этномир», в том числе через специализированную региональную организацию по работе с инвесторами (региональная корпорация развития или агентство развития и инвестиций);.

• содействие в привлечении малого и среднего бизнеса для работы на территории действующих выставочных павильонов центра «Этномир».

Отметим, ранее соглашения о сотрудничестве с «Этномиром» уже подписали субъекты РФ: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания.

Справка: Культурно-образовательный проект «Этномир» одобрен к сопровождению в Агентстве стратегических инициатив на расширенном заседании наблюдательного совета под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина в июле 2016 года. Проект направлен на развитие кросс-культурного диалога, популяризацию внутреннего туризма, поддержку малого и среднего предпринимательства в области народно-художественных промыслов и ремесленной деятельности.