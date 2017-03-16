Госдолг Новосибирской области вырос до 46 млрд

Государственный долг Новосибирской области вырос на 1,15 млрд рублей в марте 2017 года. Он достиг 46 млрд рублей, следует из отчетности регионального минфина.

Бюджетные кредиты, привлеченные в областной бюджет увеличились до 26,9 млрд руб. (на февраль текущего года — 17,9 млрд руб.), сообщает «Ъ-Сибирь».

При этом объем банковских кредитов снизился за месяц с 11,3 млрд руб. до 3,6 млрд руб. — область рассчиталась по кредитам банка «Левобережный» и сибирского филиала ПАО «Росбанк», а также рассчиталась по ряду кредитов выданных Сбербанком и банком «Акцепт».

Долги по ценным бумагам остались по-прежнему на уровне 15,6 млрд рублей.

Добавим, что на нынешний год доходы областного бюджета запланированы на уровне 115,9 млрд рублей, а расходы — 116,2 млрд рублей.

Госдолг достигал максимального объема в марте 2016 года, когда он превышал 49,1 млрд рублей.