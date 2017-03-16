В Омской области задержали контрабандную партию водки из Казахстана

Россия не экспортирует водку из Казахстана, однако контрабандные партии алкоголя регулярно всплывают в приграничной зоне.

Так, во вторник 14 марта в Исилькульском районе Омской области сотрудники ГИБДД остановили для досмотра автомобиль ГАЗ-3302 груженный алкоголем. В машине было 3180 бутылок дешевой казахстанской водки.

За рулем автомобиля был 35-летний гражданин Казахстана, проживающий в Петропавловске. Груз был задержан на 676-м километре федеральной автодороги Челябинск-Новосибрск в Исилькульском районе и доставлен в местное ОМВД.

Конечная точка маршрута контрабандиста неизвестна. По факту нелегального ввоза ведется проверка.