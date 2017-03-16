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07:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области задержали контрабандную партию водки из Казахстана

Грузовая «Газель» была остановлена на 676-м километре федеральной автодороги Челябинск-Новосибрск в Исилькульском районе. В кузове находилось больше трех тысяч бутылок казахстанской водки.

Россия не экспортирует водку из Казахстана, однако контрабандные партии алкоголя регулярно всплывают в приграничной зоне.

Так, во вторник 14 марта в Исилькульском районе Омской области сотрудники ГИБДД остановили для досмотра автомобиль ГАЗ-3302 груженный алкоголем. В машине было 3180 бутылок дешевой казахстанской водки.

За рулем автомобиля был 35-летний гражданин Казахстана, проживающий в Петропавловске. Груз был задержан на 676-м километре федеральной автодороги Челябинск-Новосибрск в Исилькульском районе и доставлен в местное ОМВД.

Конечная точка маршрута контрабандиста неизвестна. По факту нелегального ввоза ведется проверка.

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