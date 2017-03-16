Коммерческая недвижимость Минска выросла в отрыве от экономики

Так рынок торговой недвижимости Минска с 2007 по 2017 годы вырос с 262,8 тыс. кв.м. до 1066,8 тыс. кв м., или на 306%. При этом за тот же период ВВП страны показал рост всего в 4,8%, а доходы населения выросли лишь на 12,7%.

Как заявил директор департамента исследований и консалтинга Colliers International Беларусь Денис Четвериков на состоявшейся презентации годового отчета компании, за последние 10 лет рынок коммерческой недвижимости Минска вырос в разы при отсутствии каких-либо значимых предпосылок со стороны белорусской экономики.

Еще более стремительный рост показал — рынок офисной недвижимости Минска, увеличившись за 10 лет на 892% — с 11,9 до 957,9 тыс. кв.м. И это при том, что количество компаний в Минске выросло только на 33%. Лишь количество резидентов ПВТ, которые сегодня являются самыми желаемыми арендаторами, увеличилось на 931,3%. Но здесь слишком низкий старт — всего 16 компаний, поэтому и текущий результат (165 компаний) выглядит на фоне растущего рынка офисов весьма скромно.

Самый значительный рост продемонстрировала за последнее десятилетие складская недвижимость. Здесь емкость рынка увеличилась с 11,9 тыс. кв.м. до 957,9 тыс. кв.м, или почти в 80 (!) раз.

Отдельной строкой можно отметить рост номерного фонда отелей, который с 2007 года, когда в Минске насчитывалось всего 1815 номеров. Сейчас уже столица предлагает своим гостям 5156 номеров, то есть рост составил 184%. В результате соотношение количества номеров и въезжающих в страну туристов получился самым высоким в Европе. Иными словами, если во всех странах сначала увеличивали поток туристов, а потом под них строили новые отели, то Беларусь и здесь пошла своим путем, построив сначала отели, и только потом начав принимать какие-то серьезные меры по привлечению в страну туристов.

Как отметил Денис Четвериков, в столь стремительном росте рынка коммерческой недвижимости Минска при отсутствии соответствующего роста экономики нет ничего странного. Минск стартовал со слишком низкой базы, поэтому минувшие 10 лет в столице фактически шло первоначальное формирование рынка коммерческой недвижимости.

«При таком начальном формировании рынка, было сложно делать какие-то прогнозы. Кто-то из девелоперов тут угадал с проектами, кто-то нет. Сейчас, будет немного по-другому», — отметил Денис Четвериков.

По словам эксперта, рынок коммерческой недвижимости практически исчерпал количественный рост и сейчас будет наблюдаться рост качественный, что потребует от девелоперов более серьезной экспертизы проектов.

«Нужно понимать не только что мы строим, но и для кого строим. Если сегодня у нас нет нужного количества арендаторов и мы планируем, что они скоро появятся, нужно четко понимать, откуда они появятся. Это требует проведения более качественного маркетингового исследования», — пояснил Денис Четвериков. Как отметил эксперт, соотношение торговых площадей к количеству жителей и офисов к валовому региональному продукту уже вплотную приблизилось к европейским показателям. Именно поэтому девелоперы все больше стали обращать внимания на качество возводимых объектов, продумывая такие моменты, о которых 10 лет назад никто даже не помышлял.

Еще одним положительным моментом стремительного роста коммерческой недвижимости, стало выравнивание цены аренды ми приближение ее к европейскому уровню. Как отметил Денис Четвериков, такое снижение ставок аренды стало неожиданностью для многих девелоперов. Некоторые и вовсе ожидали, что несмотря на увеличение предложения, аренда будет расти в цене за счет роста качества офисов.