В Омской области сожгли полтонны пуха и перьев

Во вторник, 14 марта, специалисты омского Россельхознадзора уничтожили на Кормиловском ветсанутильзаводе 500 кг пухо-перьевой смеси.

Как сообщило сегодня ведомство, сотрудники ГИБДД задержали груз ещё 15 февраля. Грузовик остановили на 45-м километре трассы «Челябинск — Омск». У водителя отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

У владельца товара не только не осталось ни пуха, ни пера. Предпринимателя также привлекли к административной ответственности.