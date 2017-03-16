В Омской области сожгли полтонны пуха и перьев
У дальнобойщика не было сопроводительных документов.
У дальнобойщика не было сопроводительных документов.
Во вторник, 14 марта, специалисты омского Россельхознадзора уничтожили на Кормиловском ветсанутильзаводе 500 кг
Как сообщило сегодня ведомство, сотрудники ГИБДД задержали груз ещё 15 февраля. Грузовик остановили на 45-м километре трассы «Челябинск — Омск». У водителя отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
У владельца товара не только не осталось ни пуха, ни пера. Предпринимателя также привлекли к административной ответственности.