Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
10-летний агрессор атакует тульских школьников: реакция родителей
"Правый сектор" признался в похищении людей в ДНР
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
СМИ Лукашенко нанес удар по России, отказавшись от нефти
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
8Тайский День слона
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
08:31 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области сожгли полтонны пуха и перьев

У дальнобойщика не было сопроводительных документов.

Во вторник, 14 марта, специалисты омского Россельхознадзора уничтожили на Кормиловском ветсанутильзаводе 500 кг пухо-перьевой смеси.

Как сообщило сегодня ведомство, сотрудники ГИБДД задержали груз ещё 15 февраля. Грузовик остановили на 45-м километре трассы «Челябинск — Омск». У водителя отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

У владельца товара не только не осталось ни пуха, ни пера. Предпринимателя также привлекли к административной ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске установили красный критический уровень терроризма
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
На выборах в Нидерландах выигрывает партия премьера Рютте
Гавайский суд приостановил действие миграционного указа Трампа
Аэропорты обяжут закупать подъемники для инвалидов
Чиновники в России стали получать взятки крупнее, чем прежде
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт
Футбол будущего остановил Гвардиолу. Как «Монако» выбил «Сити» Среди россыпи топ-клубов в четвертьфинал Лиги чемпионов попал и «Монако», но команду Леонарду Жардима впору называть скрытым фаворитом ЛЧ
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Московские дороги помоют с шампунем
Как читать рекламу недвижимости между строк
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь