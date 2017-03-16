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08:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график уборки дворов на 17 марта

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворов с применением спецтехники на 17 марта.

Источник: Башинформ

В Кировском районе уборка дворов состоится завтра на ул. Худайбердина, 1а; ул. Менделеева, 9/4; ул. С. Перовской, 15/1.

В Октябрьском районе комплексная очистка дворовых территорий пройдет по следующим адресам: ул. Б. Бикбая, 22, 26, 27, 29; ул. Ю. Гагарина, 28/1, 28/2, 44/1, 46/2, 48, 53; ул. М. Рыльского, 17; ул. Парковая, 18/2; ул. Р. Зорге, 27/1, 45/5, 47/2, 73, 73А, 74; ул. Лесотехникума, 28, 30; ул. Энтузиастов, 1; бульвар Тюлькина, 3, 5, 5/1; ул. Российская, 149/1, 153; ул. 50 лет СССР, 47.

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