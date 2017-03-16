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08:44 (мск), источник: "Российская газета"

Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения в Омской области

Коллегия Счетной палаты РФ рассмотрела результаты проверки соблюдения бюджетного законодательства и целевого использования федеральных средств в Омской области. Выявлен целый спектр нарушений в разных сферах, начиная от строительства дорог и заканчивая реализацией программ переселения жильцов из ветхого и аварийного жилья, предоставления квартир детям-сиротам.

— За 2015 год госдолг Омской области увеличился на 9,5 процента, составив 40,1 миллиарда рублей, а к концу 2016-го достиг 44,3 миллиарда. В его структуре бюджетные кредиты занимают 37,1 процента, банковские — 44,8 процента, — констатирует аудитор Счетной палаты Юрий Росляк.

Недостаточность собственных доходов привела к росту кредиторской задолженности областного бюджета по принятым расходным обязательствам в 156 раз.

Бюджетные инвестиции в государственные и муниципальные объекты капитального строительства в 2015 году составили всего 4,4 миллиарда рублей (6,2 процента расходов областного бюджета), а в 2016-м сократились еще в 2,2 раза.

При этом федеральные деньги тратятся нерационально и не в полном объеме. Например, из 910 миллионов рублей, предоставленных Росавтодором, освоено только 532 миллиона. По двум объектам капремонта была завышена цена госконтрактов, ущерб составил 1,5 миллиона рублей. А уже отремонтированным дорогам через полтора-три месяца вновь потребовался ремонт.

Дефицит средств в сфере здравоохранения привел к снижению уровня доступности бесплатной медицины. В 2015 году он составил 1,9 миллиарда рублей, в 2016-м — 2,7 миллиарда. В результате за последние три года расходы омичей на платные медуслуги выросли с 1,8 до 2,1 миллиарда рублей. Проверка также установила, что детям-сиротам, проживающим в Омской области, практически невозможно получить жилье — так, число судебных решений уже превысило 550.

Немало вопросов у проверяющих вызвала и реализация плана подготовки и празднования 300-летия Омска (отмечалось в прошлом году). Возведенными оказалась лишь половина запланированных объектов, а «замороженные» стройки в перспективе могут представлять опасность.

— Наиболее значительное недофинансирование сложилось по стратегически важным для региона объектам: международный аэропорт (при плане 7,4 миллиона рублей профинансировано 40,6 тысячи), гидроузел (5,9 миллиона рублей при плане 9,2 миллиона), метрополитен (при плане 30,6 миллиона рублей профинансировано 6,6 миллиона), — сообщил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

В частности, степень готовности метро составляет 36 процентов, а несвоевременное выполнение работ повлекло существенное увеличение стоимости строительства — с одиннадцати до девятнадцати миллиардов рублей.

— Состояние объекта влечет риски возникновения аварийных ситуаций с тяжелыми последствиями, в том числе проседание грунтов под жилыми домами, деформация временных ограждающих конструкций, подтопление перегонных тоннелей, — констатирует Валерий Богомолов. — При этом в бюджете Омской области средства на метрополитен в 2017 году не предусмотрены.

Оказались сорванными сроки реконструкция хирургического стационара и Омской крепости. А отсутствие финансирования строительства гидроузла может привести к его полной утрате. Социальные учреждения строили сомнительные подрядчики. Обнаружены и многие другие нарушения, повлекшие неоправданные расходы и некачественную работу.

Коллегия Счетной палаты РФ направила отчет в федеральное правительство и обращение в Генеральную прокуратуру.

Прямая речь

Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты РФ:

— Многие проблемы в сфере межбюджетных отношений связаны с низким уровнем финансового менеджмента на региональном уровне. А 2016 год в этом смысле стал беспрецедентным. Только за декабрь регионы нарастили бюджетный дефицит на 514 миллиардов рублей, набрав кредитов у коммерческих банков. По состоянию на 1 января 2017 года государственный долг регионов составил 2,35 триллиона рублей.

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