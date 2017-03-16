Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
СКР прокомментировал сообщение о странном поведении пилота Ту-154
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
10-летний агрессор атакует тульских школьников: реакция родителей
"Правый сектор" признался в похищении людей в ДНР
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
09:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде заменят подрядчика для ремонта Комсомольского моста

Ремонт Комсомольского моста в центре Волгограда в марте продолжит новый подрядчик.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, замена подрядной организации связана с тем, что ООО «Аваль-Строй», начавшее реконструкцию путепровода в 2015 году, не уложилось в установленные сроки. В его адрес уже направлена претензия о взыскании штрафа за это на сумму в 1,37 миллиона рублей, а также за неисполнение условий контракта на 1,47 миллиона рублей.

Городская администрация также подала документы в УФАС о внесении подрядчика в список недобросовестных.

Как оказалось, подрядчик в срок не уложил асфальтобетонное покрытие в местах расширения проезжей части у выездов, лестничные сходы, а также не выполнил декоративное оштукатуривание балок пролетных строений. Напомним, что все работы на мосту должны были завершиться в конце 2016 года.

Отметим, что стоимость контракта составила 294 миллиона рублей, из которых подрядчик освоил только 260 миллионов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Для батюшки-царя. Аксенов заявил, что России нужна монархия
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
На выборах в Нидерландах выигрывает партия премьера Рютте
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
В России становится все меньше легальных трудовых мигрантов
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS поддержал участие «чистых» спортсменов из РФ в ОИ-2018
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь