В Волгограде заменят подрядчика для ремонта Комсомольского моста

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, замена подрядной организации связана с тем, что ООО «Аваль-Строй», начавшее реконструкцию путепровода в 2015 году, не уложилось в установленные сроки. В его адрес уже направлена претензия о взыскании штрафа за это на сумму в 1,37 миллиона рублей, а также за неисполнение условий контракта на 1,47 миллиона рублей.

Городская администрация также подала документы в УФАС о внесении подрядчика в список недобросовестных.

Как оказалось, подрядчик в срок не уложил асфальтобетонное покрытие в местах расширения проезжей части у выездов, лестничные сходы, а также не выполнил декоративное оштукатуривание балок пролетных строений. Напомним, что все работы на мосту должны были завершиться в конце 2016 года.

Отметим, что стоимость контракта составила 294 миллиона рублей, из которых подрядчик освоил только 260 миллионов.