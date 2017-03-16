В Минобороны рассказали об испытаниях России на полигоне Эмба

Соответствующий вопрос Министерству обороны адресовал депутат Муратбай Жолдасбаев.

«Есть ли данные о том, какие типы вооружений используются на испытательном полигоне Эмба. И вообще, используются ли химические или биологические типы вооружения? Был ли проведен какой-нибудь экологический или почвенно-химический анализ? Хотя бы понять, в каком состоянии мы возвращаем назад наши земли», — сказал сенатор на пленарном заседании Сената Парламента.

По словам Окаса Сапарова, полигон Эмба был образован в 1960 году и использовался для исследовательских работ, проведения учений и различных тренировок.

«Там использовались в основном ПВО сухопутных войск. Все ракеты на топливах, которые, по сравнению с другими, вреда окружающей природе не приносят. Кроме того, в прошлом году, мы совместно с акиматами провели исследования и изучение местности с отбором проб почвы. Результаты лабораторного анализа показали, что данные о превышении нормы (вредных веществах — прим. агентства) отсутствуют», — сказал он.

Между тем, сенатор Икрам Адырбеков проинформировал с 2014 по 2016 годы были сокращены площади полигонов в Караганде, Кызылорде, Атырау, Актау и Западно-Казахстанской области. «Полигоны Сарышаган, Шу — они сократились, и 1,5 млн. га, земли были переданы. Мы знаем, что на эти моменты повлияли наши депутаты. В этой связи в нашем обществе были разного рода волнения. Они все сейчас успокоились. Таких резких мнений нет», — отметил он.

Напомним, сегодня Сенат Парламента РК принял закон, предусматривающий возврат Россией полигона Эмба Казахстану. Согласно протоколу, Россия возвращает Казахстану земельные участки, движимого и недвижимого имущества полигона Эмба для дальнейшей эксплуатации с учетом их амортизации.