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10:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Строительство дома по программе «Жилье для российской семьи» в Хабаровске идет по графику

Работы на объекте планируется завершить в конце 2017 года.

Источник: Reuters

Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

Заместитель министра строительства края — главный архитектор Александр Селеменев оценил темпы работ на объекте программы «Жилье для российской семьи». Девятиэтажный дом на 279 квартир станет первым в новом микрорайоне «Березки». 165 квартир с социальным ремонтом по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр здесь получат молодые семьи и ряд других льготных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Работы планируется завершить в конце 2017 г. Новоселье жильцы, с которыми уже заключены договоры купли-продажи, отпразднуют в начале будущего года, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На объекте строители уже приступили к кирпичной кладке второго этажа. Работы в две смены ведут более 100 человек. Как отметил Александр Селеменев, новый микрорайон станет образцовым с точки зрения организации городской среды. Здесь появятся автопарковки, новые социальные объекты, детские сады и спортивные площадки, а также бассейн. Все это гармонично впишется в архитектуру микрорайона.

«Застройщик — “ООО Фонд жилищного строительства” взял на себя ряд социальных обязательств, которые успешно выполняет. Главное, конечно, это низкая стоимость квадратного метра. При средней для жилья экономкласса в 54−56 тысяч, здесь молодым семьям “квадрат” обойдется в 35 тысяч рублей. Это хорошая поддержка. Частично компенсировать разницу помогло Правительство края, по конкурсу выделив субсидию на обеспечение инженерной инфраструктуры», — сказал Александр Селеменев.

По его словам, объемы государственной поддержки в прошлом году составили 160 млн рублей, в этом — 128 млн. Всего в новом микрорайоне будет построено 17 домов.

Как отметил директор компании-застройщика Алексей Савин, теплоснабжение комплекса будет осуществляться с помощью автономной котельной, работающей на газе. Сам дом будет из кирпича. «Это надежный материал с точки зрения долговечности и теплообмена. Толщина стены с утеплителем обеспечит комфортное проживание даже в самые стойкие морозы», — отметил Алексей Савин.

Напомним, что к федеральному проекту «Жилье для российской семьи», который реализуется уже несколько лет, в России присоединилось большинство субъектов. На Дальнем Востоке это Хабаровский и Приморский края, а также Якутия. Новостройки уже появились в Крыму, Нижегородской и Томской области.

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