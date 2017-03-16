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08:56 (мск), источник: Коммерсантъ

«Городскую электричку» ждут изменения

Врио губернатора Максим Решетников в ходе заседания правительства края дал поручение разработать новую концепцию «городской электрички».

«Пригородное пассажирское сообщение является крайне актуальной темой для жителей края. Пассажиропоток по этому году ожидается в объеме 7,6 млн пассажиропоездок. В бюджете на то, чтобы дотировать транспортную работу перевозчиков, заложено 278 млн рублей. Тарифы в среднем проиндексированы на 4,7%. Считаю, что ключевое решение в этой сфере — индексация поездок в электричках по территории города: до конца апреля цена на них снижена с 27 до 20 рублей», — отметил глава региона.

Как сообщил и.о. министра Николай Уханов, сегодня на территории Пермского края курсируют 114 пригородных пассажирских поездов. В целях развития маршрутной сети с 1 июня будет введена дополнительная пара пригородных поездов сообщением «Пермь — Кунгур -Пермь». Он отметил, что сейчас Минтранс совместно с городской администрацией работает над проектом «Городская электричка».

«Я рассмотрел те предложения, которые есть по этому проекту, и мне кажется, их необходимо качественно переработать, нужно подготовить новую концепцию проекта. Необходимо объединить его с проектом создания транспортно-пересадочного узла, с градостроительными проектами, реализуемыми на территории города. Необходимо выработать новую финансово-экономическую модель, перейти на долгосрочные отношения с перевозчиками и предусмотреть обновление подвижного состава», — дал поручение Максим Решетников.

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