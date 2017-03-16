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09:11 (мск), источник: VN.ru

Засыпать котлован «Снежной мили» на Большевистской предлагает Госстройнадзор

Просадка грунта и разрушение дорожного полотна угрожает ул. Большевистской. Городские власти в спешном порядке пытаются ликвидировать аварийную ситуацию по укреплению котлована на стройке МФК «Снежная миля».

Застройщик (ГК «Новоград») сэкономил на установке буронабивных свай и установил более дешевые железобетонные сваи, считают специалисты. Госстройнадзор Новосибирской области не исключает возможности засыпать котлован как самое оптимальное решение проблемы, и уже обратился в прокуратуру.

Многометровая трещина образовалась в дорожном полотне и тротуаре улицы Большевистской вдоль котлована многофункционального комплекса «Снежная миля» в ноябре 2016 года из-за проседания грунта. Специалисты департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска обследовали просадки и пришли к выводу, что это следствие нарушений технологии строительства и недостатков проектирования.

Городские власти решили провести обследование соседней стройки, проверить проект и проведение работ. Из-за перекрытия улицы пришлось перенести остановку «Гостиница Обь». Морозы приостановили грунтовые воды, но весной грунт стал расползаться еще больше. Мэр города Анатолий Локоть не исключил вариант введения ЧС и даже остановки строительства, о чем он недавно сообщил на встрече с журналистами.

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— При разработке проектно-сметной документации на строительство «Многофункционального комплекса с помещениями общественного назначения» по ул. Большевистская, 14, не в полной мере были выполнены инженерные изыскания в части влияния котлована на проезжую часть дороги ул. Большевистская и инженерные коммуникации, проходящие вдоль этой улицы, — сообщил в ответ на запрос корреспондента VN.ru начальник инспекции Госстройнадзора Новосибирской области Валерий Анищенко.

В процессе строительства ненадлежащим образом был организован геотехнический контроль за площадкой строительства и прилегающей территорией.

Застройщик (ГК «Новоград») сэкономил на установке буронабивных свай и установил более дешевые железобетонные сваи, которые не препятствуют подземному потоку воды, впадающему в реку Обь, считает инспекция Госстройнадзора.

— При проведении откорректированной проектной документации проверка на совместимость внесенных изменений с ранее разработанной и утвержденной проектной документацией и влияние на гидрогеологические условия не проводились, — сообщил VN.ru глава областного Госстройнадзора.

Все это привело к тому, что в результате деформаций массива грунта между котлованом, в котором ведутся работы по возведению подземной части строящегося объекта и улицы Большевистской, произошли значительные повреждения проезжей части.

За допущенные при строительстве нарушения застройщик (ООО НСТ) привлечен к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 9,4 КоАП РФ. Также, в связи с невыполнением предписаний об устранении нарушений в установленный срок в областной арбитражный суд направлены материалы для привлечения застройщика к административной ответственности.

При этом Валерий Анищенко предлагает и вовсе засыпать котлован как самое оптимальное решение проблемы, о чем он недавно рассказал в интервью телеканалу «Вести. Новосибирск» (ГТРК):

— Застройщик уже понес затраты, но необходимо засыпать котлован сейчас, чтобы предотвратить выход воды с выносом грунта. Это даст возможность подъехать к стенке и укрепить ее.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий призвал представителей ответственных сторон в кратчайшие сроки локализовать разрушения дорожного полотна и тротуара одной из важнейших магистралей региона и города.

Для ликвидации разрушения дорожного полотна и тротуара на Большевистской был создан штаб, куда вошли специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска, департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, МУП «УЗСПТС», МКУ «ДЭУ-1», районной администрации, Госстройнадзора по Новосибирской области, представители ГК «Новоград», компаний-подрядчиков.

На этой неделе силами ГК «Новоград» проводятся работы по укреплению одиннадцатью сваями нижнего яруса котлована, разрабатывается проектное решение для укрепления верхнего яруса, в ближайшее время будет подписан договор на гидрологические изыскания. Обследование займет несколько недель.

С 16 марта застройщик приступает к креплению нижней шпунтовой стенки, к понедельнику будет готово проектное решение по креплению верхнего шпунта. Об этом рассказал руководитель штаба, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска Александр Ерохин.

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По его мнению, в целом ситуация на ул. Большевистской стабильная, застройщик выполняет работы в соответствии с планом мероприятий:

— В ежедневном режиме мониторинг ведут подразделения МУП «УЗСПТС» и МКУ «ДЭУ-1». В ближайшее время будет заключен договор на проведение гидрологических изысканий для понимания обстановки, которая складывается возле стройки. Исследование покажет, какие объемы работ потребуется выполнить по ремонту дорожного и тротуарного покрытия. По результатам гидрологии будет разработан план по ликвидации этой аварийной ситуации.

Представители компании-застройщика уверены, что работы по ликвидации аварийной ситуации в целом не отразятся на темпах строительства комплекса «Снежная миля». Об этом корреспонденту VN.ru сообщила помощник руководителя ГК «Новоград» Дина Нелюбова.

— У нас такое было бы невозможно, потому что мы ведем социально ответственный бизнес, и я бы просто не допустил, как заказчик такого проекта, — комментирует ситуацию финансовый директор ЖСК «Малахит» Алексей Овчинников. — Мы бы первым делом разработали мероприятия по укреплению откосов, если это сложный рельеф, по дренированию заводненных территорий и т.д., то есть, предприняли бы все возможные меры, чтобы этого не произошло.

Справка.

Проект многофункционального комплекса «Снежная миля» был отмечен на VIII Архитектурном конкурсе «U-KON. АРТ-ПРОЕКТ 2015». В апреле 2015 года в Лондоне председателю совета директоров группы компаний «Новоград» Евгению Грибову вручили награду Международного архитектурного конкурса Европейской бизнес-ассамблеи. Проект из Новосибирска жюри признало лучшим в номинации «Создание благоприятной среды для людей, проживающих в многофункциональном комплексе мегаполиса.

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