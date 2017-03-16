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09:26 (мск), источник: ИА Башинформ

На Урале появилась «налоговая гавань»

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. Бизнесмены УрФО едут за льготами в Свердловскую область.

В сентябре 2016 года правительство России постановлением утвердило создание на севере Свердловской области территории опережающего развития «Краснотурьинск» — экономической зоны с особым правовым режимом предпринимательской деятельности.

Налоговая гавань в центре России — так назвали уральскую ТОР, по оценкам экспертов, в масштабах страны является одной из самых перспективных территорий такого рода. Интерес к расположенному ТОР индустриальному парку «Богословский» всё чаще проявляют бизнесмены соседних регионов.

Главная промплощадка «уральского оффшора» уже занята на 60 процентов. Якорными резидентами станут крупные компании из машиностроительной, металлообрабатывающей и нефтегазовой отрасли.

ГК «Энергия» реализует в границах «Богословского» проект «Эпсилон» по производству комплектующих для гражданских самолётов «Сухой Суперджет» (в настоящее время идут подготовительные работы к строительству первой очереди завода).

Ещё один крупный резидент «Инферком-Урал» — к 2018 году запустит в «Богословском» завод по переработке и обогащению марганцевой руды. Производитель оборудования для нефтегазовой промышленности — компания «Сибэкс» планирует выпускать комплектующие для насосов. А «Уралтрубмаш» создаст импортозамещающее производство гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ). Также в парке разместится производство медицинских изделий и несколько производств, связанных с переработкой отходов алюминиевого завода.

Интерес к парку проявляют не только крупные инвесторы — среди резидентов немало компаний МСБ со Свердловской области и соседних регионов. Уже осенью 2017 года в парке будет построена первая очередь промышленного бизнес-инкубатора. В его помещениях разместятся офисы, цеха, производственные линии, склады. По сути, бизнесу предлагаются готовая инженерная инфраструктура и современные производственные площади «под ключ» с арендной ставкой от 100 руб за кв метр в месяц и перспективой выкупа в будущем. Проект специально рассчитан на малогабаритные производства, для которых нецелесообразно возведение собственных заводов.

Индустриальный парк «Богословский» предлагает открыть производство и воспользоваться широким перечнем льгот и преференций. Резидентами ТОР могут быть любые компании или индивидуальные предприниматели, которые готовы инвестировать в свой бизнес от 5 млн рублей и обеспечить на создаваемом производстве не менее 20 рабочих мест.

Получить статус резидента и начать бизнес на льготных условиях достаточно быстро: нужно лишь заполнить заявку на сайте или позвонить по телефону +7 (343) 385−95−58.

Всем подавшим заявку управляющая компания индустриального парка — Корпорация развития Среднего Урала — окажет поддержку в подготовке документов и поможет в оформлении заявки на получение софинансирования проекта по ставке пять процентов годовых со стороны Фонда развития моногородов.

Средний Урал всегда привлекал внимание бизнеса. За сотни лет здесь создана масштабная инфраструктура, которая включает сотни крупных предприятий металлургической, химической, деревообрабатывающей, машиностроительной и многих других отраслей. В Свердловской области выстроен полный производственный цикл — от добычи и переработки сырья, до выпуска продукции высоких переделов и наукоемких производств. К преимуществам региона стоить добавить выгодное географическое положение, развитую сырьевую базу, налаженные логистические цепочки, а также квалифицированный персонал.

В совокупности с возможностями, которые предоставляет ТОР, собственник бизнеса получают серьезный эффект — меньше первичных вложений, быстрый выход на окупаемость, новые рынки сбыта —.при запуске инвестпроектов в Свердловской области.

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