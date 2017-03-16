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09:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Правительство России внесло поправки в законопрект о переводе денег на Украину

Правительство России внесло поправки в законопроект о механизме регулирования трансграничных переводов денежных средств.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о законопроекте «О национальной платежной системе», который внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Владислав Резник и Петр Пимашков. Он устанавливает особенности осуществления трансграничного перевода денежных средств в случае введения запретов иностранным государством для защиты операторов российских платежных систем и их клиентов.

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«В случае введения иностранным государством запретов осуществление трансграничного перевода денежных средств без открытия банковского счета в рамках платежных систем (иностранных платежных систем) может производиться из России в такое иностранное государство только при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией», — уточнили в правительстве. Также отмечается, что нормы законопроекта должны распространяться на запреты, введённые до его вступления в силу.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 22 февраля. Его актуальность объяснялась необходимостью устранить «негативные последствия запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины». Напомним, в конце октября 2016 года Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе «Золотой Короны» и «Юнистрим». Позднее на территории Украины запретили популярные в России системы электронных платежей, такие как «Яндекс. Деньги», Qiwi Wallet, Webmoney и Wallet One.

Комментарии
6
Оксана Поддубная
А нельзя ли вообще внести Украину в черный список и запретить всё?
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ваня иванов
укры трусы!! объяви ли бы военное положение и войну с нами официально , развязали бы нам руки. давно тишина насталабы.
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Наталья Елисеева
А лучше всего запретить переводить деньги в Украину. Пусть живут как хотят, и решают свои проблемы за свой счет. Пусть сами обеспечивают своим людям рабочие места. А в России и так огромная безработица. Да и зарплата низкая из-за гастарбайтеров.
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