«Златоулочка» обратилась в суд за разрешением на стройку

Компания оспаривает распоряжение Управления земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации района и администрации поселка Емельяново об отмене 28 разрешений на строительство мкрн Златоулочка для 28 домов.

«Как следует из заявления, ООО «Злата» ведет строительство микрорайона Златоулочка, однако, в конце февраля текущего года работы приостановлены по причине негативных новостей в СМИ, многочисленных проверок и обращений участников долевого строительства о расторжении договоров долевого участия, спровоцированных, по мнению заявителя, «Центр Красноярск», — отметили в суде.

Разрешения на строительство были отменены администрацией еще в конце декабря. Пока дело оставлено без движения, компании необходимо предоставить в суд нужные документы.

Напомним, ранее в краевой полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения сотрудниками ООО «Злата» денежных средств участников долевого строительства проекта «Златоулочка». По версии следствия, потерпевшие заключили 115 договоров на постройку жилых домов, но с середины 2015 года работы на объектах «фактически не проводились».