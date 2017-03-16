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09:38 (мск), источник: Nakanune.ru

Товарооборот Свердловской области и Индии увеличился на 44%

По итогам визита губернатора Евгения Куйвашева в Индию, а также серии переговоров с индийскими партнерами «на полях» Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2016» зафиксирован существенный рост товарооборота между Свердловской областью и республикой.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в прошлом году торговля выросла на 44% и составила 269 млн долларов. Экспорт превысил показатель в 248 млн долларов. В списке стран-контрагентов региона Индия переместилась с 14-го на 8-е место.

Наиболее активно сотрудничество сторон развивается в энергетике, машиностроении, горнодобывающей, нефтегазовой и металлургической отраслях, образовании. Кроме этого, Свердловская область и крупнейший индийский промышленный штат Махараштра подписали соглашение о сотрудничестве.

Для продолжения и углубления двустороннего диалога с индийскими партнерами делегация Свердловской области во главе с вице-губернатором региона Александром Высокинским находится в Индии с рабочим визитом с 13 по 17 марта. В Мумбаи состоялись встречи с главой штата Махараштра Девендрой Фаднависом, прошли переговоры в департаментах промышленности, сельского хозяйства, водных ресурсов. Известно, что в рамках поездки Уральский аграрный университет подписал три соглашения о партнерстве с индийскими вузами, согласованы мероприятия плана по реализации межрегионального соглашения, а также достигнуты договоренности о партнерстве по линии предприятий — членов делегации.

«Мы готовы создать рабочие группы на уровне правительства штата по отработке отдельных направлений партнерства. Мы признательны губернатору Свердловской области за инициативы. У нас уже есть соглашение, что дает возможность продолжить взаимодействие на постоянной основе. Мы надеемся, что оно будет эффективным», — подчеркнул на встрече со свердловской делегацией Девендра Фаднавис.

Министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев отметил, что встречи прошли очень продуктивно.

«Наши предложения о сотрудничестве по перспективным наукоёмким направлениям вызвали большой интерес индийской стороны. Успешно прошли переговоры предприятий в формате В2 В. Мы надеемся, что по итогам поездки наши компании выйдут на новые контракты. Кроме этого, есть интересные предложения по сотрудничеству Свердловской киностудии и Болливуда. В ближайшее время ждем в гости съемочные бригады индийской киностудии», — сказал он.

Далее работа свердловчан в Индии пройдет уже в составе российской делегации, возглавляемой министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Члены регионального правительства примут участие в работе VI Международной выставки высокотехнологичной продукции «International Engineering Sourcing Show» и Российско-Индийском бизнес-форуме «Новые направления торгово-экономического партнерства двух стран» в городе Ченнаи, где Александр Высокинский выступит с презентацией промышленного потенциала Свердловской области.

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