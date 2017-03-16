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09:43 (мск), источник: Интерфакс

Энергетики договорились с управляющей компанией «Ельцин Центра» о погашении долгов

Екатеринбург. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Энергетики не ограничивали теплоснабжение и горячее водоснабжение «Ельцин Центра» из-за долга управляющей компании в размере 3,3 млн рублей, сообщает пресс-секретарь Свердловского филиала «Энергосбыт Плюс» Ольга Тедеева.

«Вышло досадное недоразумение. “Энергосбыт Плюс” предупреждал о возможном ограничении своего контрагента — управляющую компанию ЗАО “Клаас — Строй”, в оперативном управлении которого находится “Ельцин Центр”. С этой УК уже достигнуто соглашении о погашении долгов, поставка коммунальных услуг не прерывалась», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, энергетики предложили «Ельцин Центру» заключить договор об оплате энергоресурсов напрямую.

«В дальнейшем, во избежание подобных недоразумений целесообразен переход контрагентов на прямые договора по оплате энергоресурсов», — поясняется в сообщении.

Как сообщила агентству «Интерфакс-Урал» пресс-секретарь «Ельцин Центра» Елена Волкова, руководство центра не подписывало соглашения с энергетиками.

«Мы не подписывали никакого соглашения. Все точно так же, как мы работали через подрядчика и были не должны, так и работаем», — сказала Е. Волкова.

Ранее сообщалось, что энергетики ограничили теплоснабжение и горячее водоснабжение «Ельцин Центра» из-за долга в размере 3,3 млн рублей. В свердловском филиале «Энергосбыт Плюс» агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что задолженность перед энергетиками возникла у ЗАО «Клаас-Строй» — управляющей компании «Ельцин Центра» и бизнес-центра «Демидов».

В свою очередь пресс-секретарь «Ельцин центра» Е. Волкова заявила агентству, что задолженности по энергоресурсам у центра нет.

«Ельцин Центр» был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. На его открытии присутствовал президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также известные политики, деятели культуры и люди, близко знавшие первого российского президента.

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