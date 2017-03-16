Энергетики договорились с управляющей компанией «Ельцин Центра» о погашении долгов
Екатеринбург. 16 марта.
Екатеринбург. 16 марта.
«Вышло досадное недоразумение. “Энергосбыт Плюс” предупреждал о возможном ограничении своего контрагента — управляющую компанию ЗАО “Клаас — Строй”, в оперативном управлении которого находится “Ельцин Центр”. С этой УК уже достигнуто соглашении о погашении долгов, поставка коммунальных услуг не прерывалась», — говорится в сообщении
Кроме того, энергетики предложили «Ельцин Центру» заключить договор об оплате энергоресурсов напрямую.
«В дальнейшем, во избежание подобных недоразумений целесообразен переход контрагентов на прямые договора по оплате энергоресурсов», — поясняется в сообщении.
Как сообщила агентству «Интерфакс-Урал»
«Мы не подписывали никакого соглашения. Все точно так же, как мы работали через подрядчика и были не должны, так и работаем», — сказала Е. Волкова.
Ранее сообщалось, что энергетики ограничили теплоснабжение и горячее водоснабжение «Ельцин Центра»
В свою очередь
«Ельцин Центр» был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. На его открытии присутствовал президент РФ Владимир Путин,