Энергетики договорились с управляющей компанией «Ельцин Центра» о погашении долгов

«Вышло досадное недоразумение. “Энергосбыт Плюс” предупреждал о возможном ограничении своего контрагента — управляющую компанию ЗАО “Клаас — Строй”, в оперативном управлении которого находится “Ельцин Центр”. С этой УК уже достигнуто соглашении о погашении долгов, поставка коммунальных услуг не прерывалась», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, энергетики предложили «Ельцин Центру» заключить договор об оплате энергоресурсов напрямую.

«В дальнейшем, во избежание подобных недоразумений целесообразен переход контрагентов на прямые договора по оплате энергоресурсов», — поясняется в сообщении.

Как сообщила агентству «Интерфакс-Урал» пресс-секретарь «Ельцин Центра» Елена Волкова, руководство центра не подписывало соглашения с энергетиками.

«Мы не подписывали никакого соглашения. Все точно так же, как мы работали через подрядчика и были не должны, так и работаем», — сказала Е. Волкова.

Ранее сообщалось, что энергетики ограничили теплоснабжение и горячее водоснабжение «Ельцин Центра» из-за долга в размере 3,3 млн рублей. В свердловском филиале «Энергосбыт Плюс» агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что задолженность перед энергетиками возникла у ЗАО «Клаас-Строй» — управляющей компании «Ельцин Центра» и бизнес-центра «Демидов».

В свою очередь пресс-секретарь «Ельцин центра» Е. Волкова заявила агентству, что задолженности по энергоресурсам у центра нет.