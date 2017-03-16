В Башкирии проведут искусственное зарыбление Нижнекамского водохранилища

В целях компенсации ущерба, наносимого водным объектам в результате хозяйственной деятельности предприятий, особо ценные промысловые породы рыб, такие как сазан, толстолобик и стерлядь, выпустят не только в реку Белую, как практиковалось ранее. Компенсационное зарыбление будет произведено также в Нижнекамском водохранилище. На эти цели в 2017 году из федерального бюджета выделено более 2,6 млн рублей. Как сообщало агенство «Башинформ», Минэкологии РБ инициировало зарыбление и Павловского водохранилища.
«Этой весной рыбные запасы Нижнекамского водохранилища пополнят более чем три тысячи мальков сазана и порядка 36 тысяч мальков толстолобика, в реку Белую выпустят около 60 тысяч штук молоди стерляди. Первая партия выпуска молоди запланирована на май 2017 года, — сообщил начальник отдела реализации программ природопользования и управления имуществом Минэкологии РБ Эдуард Нагаев. — Объемы выпускаемой молоди рассчитываются исходя из ущерба, нанесенного водно-биологическим ресурсам, по специально разработанной методике. Мероприятие финансируется из федерального бюджета в связи с тем, что в настоящее время проводятся работы по расчистке русел рек, субвенции на которые выделены по линии Росводресурсов. В этом случае, решая одну природоохранную задачу, не стоит забывать о других возможных негативных последствиях. Как правило, при выполнении таких работ происходят процессы замутнения воды, что не лучшим образом сказывается на состоянии среды обитания водных биоресурсов».
Специалисты напоминают, что любая хозяйственная деятельность на водном объекте, в его прибрежно-защитной полосе или водоохранной зоне, отражается на состоянии среды обитания водных биологических ресурсов. За последние пять лет предприятия, оказывающие негативную нагрузку на главную водную артерию региона, выпустили в реку Белую более 1 млн мальков, сообщает пресс-служба Минэкологии Башкортостана.