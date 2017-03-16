В Башкирии проведут искусственное зарыбление Нижнекамского водохранилища

В целях компенсации ущерба, наносимого водным объектам в результате хозяйственной деятельности предприятий, особо ценные промысловые породы рыб, такие как сазан, толстолобик и стерлядь, выпустят не только в реку Белую, как практиковалось ранее. Компенсационное зарыбление будет произведено также в Нижнекамском водохранилище. На эти цели в 2017 году из федерального бюджета выделено более 2,6 млн рублей. Как сообщало агенство «Башинформ», Минэкологии РБ инициировало зарыбление и Павловского водохранилища.

«Этой весной рыбные запасы Нижнекамского водохранилища пополнят более чем три тысячи мальков сазана и порядка 36 тысяч мальков толстолобика, в реку Белую выпустят около 60 тысяч штук молоди стерляди. Первая партия выпуска молоди запланирована на май 2017 года, — сообщил начальник отдела реализации программ природопользования и управления имуществом Минэкологии РБ Эдуард Нагаев. — Объемы выпускаемой молоди рассчитываются исходя из ущерба, нанесенного водно-биологическим ресурсам, по специально разработанной методике. Мероприятие финансируется из федерального бюджета в связи с тем, что в настоящее время проводятся работы по расчистке русел рек, субвенции на которые выделены по линии Росводресурсов. В этом случае, решая одну природоохранную задачу, не стоит забывать о других возможных негативных последствиях. Как правило, при выполнении таких работ происходят процессы замутнения воды, что не лучшим образом сказывается на состоянии среды обитания водных биоресурсов».