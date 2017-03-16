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09:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Трасса Краснодар — Темрюк — хутор Белый станет федеральной

КРАСНОДАР, 16 марта, РИА ФедералПресс. До конца текущего года автомобильная дорога Краснодар — Темрюк — хутор Белый будет передана в федеральную собственность. Об этом стало известно в ходе совещания по исполнению поручений президента РФ по вопросам развития транспортной инфраструктуры юга России, на котором присутствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА "ФедералПресс"

По словам Кондратьева, трасса обретет новый статус до конца 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также губернатор затронул вопрос строительства Дальнего западного обхода Краснодара.

«Нет смысла говорить о реконструкции дороги М-4 Дон или трассы Краснодар — Темрюк — хутор Белый, если между ними не будет удобного соединения. В противном случае этот перешеек станет проблемой, которую все равно рано или поздно придется разруливать», — отметил он.

Кроме того, Кондратьев обратил внимание федеральных властей на разработку четкой дорожной карты по строительству путепроводов над железнодорожным полотном.

«Сегодня у нас 19 проблемных точек, прежде всего, это переезды в Славянке-на-Кубани и Тимашевске. Развитие городов тормозится из-за невозможности просто проехать через железную дорогу. Наличие здесь путепроводов для края — приоритетный вопрос», — подытожил глава региона.

Как писал «ФедералПресс» ранее, в Краснодарском крае увеличен объем дорожного фонда. В этом году регион потратит на строительство, реконструкцию, освещение и ремонт дорог, а также обновление разметки 23,5 млрд рублей.

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