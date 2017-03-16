В Омске готовятся закрыть на ремонт улицу Ленина и Юбилейный мост

Данные средства пойдут на оплату работ по разработке проектно-сметной документации и проведение экспертизы проекта. Сейчас проект сдан на экспертизу.

«Предполагается, у нас уже есть твердое убеждение, что Омская область выделит средства на капремонт Юбилейного моста — министр строительства это буквально вчера подтвердил. Это позволит обновить, укрепить несущие конструкции моста», — объявила глава депфина Инна Парыгина.

При этом существует вероятность, что на период ремонта мост будет перекрыт полностью. Однако не на два года, что озвучивалось раньше, а на более короткий срок.

«Строительно-ремонтный городок будет стоять наверху у Ленина на площади. Организацию движения будем делать через Щербанева, Партизанскую и Омскую крепость. Мост все равно придется перекрыть и 12 месяцев придется терпеть. Все необходимые знаки, безопасность движения будет в проекте предусмотрена. Но мост необходимо ремонтировать», — обозначил первый вице-мэр Сергей Фролов.

Подобная участь может коснуться и второй части улицы Ленина, реконструировать которую планируется тоже в этом году. Полное перекрытие позволит более быстро, оперативно в течение летнего сезона провести благоустроительные работы.

«Вопрос о перекрытии улицы Ленина до Юбилейного моста в полном объеме тоже сегодня рассматриваем», — рассказал о текущем положении дел Фролов.