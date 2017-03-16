Волгоградцы задолжали по кредитам 13 миллиардов рублей
Судебные приставы активно взыскивают просроченные кредиты с жителей региона.
Судебные приставы активно взыскивают просроченные кредиты с жителей региона.
На исполнении в УФССП России по Волгоградской области находится более 38 тысяч исполнительных производств о взыскании денежных средств с жителей Волгоградской области в пользу кредитных организаций.
Общая сумма, которую граждане взяли в долг, но не вернули вовремя банкам, превышает 13 миллиардов рублей.
Если должник отказывается добровольно погасить задолженность, судебный
За 2 месяца 2017 года судебные приставы взыскали 230 миллионов рублей с должников по кредитным обязательствам, из которых всего 17 миллионов рублей должники оплатили добровольно.