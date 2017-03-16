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11:44 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы задолжали по кредитам 13 миллиардов рублей

Судебные приставы активно взыскивают просроченные кредиты с жителей региона.

На исполнении в УФССП России по Волгоградской области находится более 38 тысяч исполнительных производств о взыскании денежных средств с жителей Волгоградской области в пользу кредитных организаций.

Общая сумма, которую граждане взяли в долг, но не вернули вовремя банкам, превышает 13 миллиардов рублей.

Если должник отказывается добровольно погасить задолженность, судебный пристав-исполнитель применяет к нему меры принудительного характера. Это может быть арест на денежные средства, ограничение в праве выезда за пределы РФ и в праве управления транспортными средствами, арест имущества.

За 2 месяца 2017 года судебные приставы взыскали 230 миллионов рублей с должников по кредитным обязательствам, из которых всего 17 миллионов рублей должники оплатили добровольно.

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