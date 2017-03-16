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10:16 (мск), источник: "Российская газета"

Мэрия Екатеринбурга заказала исследование городской грязи

В столице Урала определят источники сажи и пыли. «Зеленый патруль» опубликовал ежегодный экологический рейтинг российских регионов. Свердловская область заняла в нем предпоследнее место (хуже ситуация только в соседней Челябинской области).

Об уникальных свойствах екатеринбургской грязи ходят легенды. Откуда она берется? Каковы основные источники загрязнения и как его уменьшить? Чтобы ответить на эти вопросы, администрация города заказала специальное исследование, которое проведет Институт промышленной экологии УрО РАН.

— Мы предъявляем достаточно жесткие требования к исполнителю в плане наличия лабораторий и квалификации сотрудников, чтобы недобросовестные подрядчики, не имеющие научной базы, не могли нажиться на муниципальном заказе, — говорит Егор Свалов, председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга.

Стоимость контракта составит 1,89 миллиона рублей. Исполнителю предстоит в течение года изучать пробы дорожной грязи, воздуха, почвы, пыли и снега, взятые в разные сезоны с шести площадок в разных районах уральской столицы. На каждой площадке будут исследованы газоны, тротуары, автостоянки, детские площадки, внутридворовые проезды и улицы.

— Специально выбраны территории с разными периодами застройки, расположенные в различных геологических зонах, — пояснил Андриан Селезнев, научный сотрудник института промэкологии.

На уборку Екатеринбурга в год тратится более миллиарда бюджетных рублей

Городские грунты изучают постоянно, по крайней мере раз в пять лет их обследует гидрометцентр. Кроме того, екатеринбуржцы были свидетелями нескольких локальных опытов. Но, как подчеркивают муниципальные власти, никогда прежде на комплексный анализ происхождения грязи не тратили бюджетные деньги. Между тем выделенные средства — капля в море, если учесть, что на уборку Екатеринбурга в год уходит более миллиарда рублей.

— Перед нами стоит очень интересная научная задача, — говорит Илья Ярмошенко, замдиректора по научным вопросам института. — Екатеринбург — город большой, расположенный в зоне суровых климатических условий, антропогенное влияние на среду здесь тоже колоссальное. Настал момент, когда мы должны понять, что с нашими улицами не так.

Конечно, не стоит питать иллюзий, что после выяснения источников грязи город сразу станет чище. Скорее, нужно смотреть на проблему шире: ученые наработают базу для дальнейшего осмысления. Собранные данные позволят понять, как влияют на наше здоровье строительный комплекс, автомобили, выбросы заводов, какие загрязнения обеспечивает роза ветров, каков состав городской почвы… Ведь может оказаться, что екатеринбургские газоны настолько истощены, что никакие поребрики не спасут их от иссушения и выветривания. Тогда власти поставят задачу заменить хилую травку более дорогой, но и более устойчивой к перепадам температур. Или начнут строго следить, чтобы строители огораживали территорию площадки пылеулавливающей сеткой.

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