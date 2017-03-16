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10:29 (мск), источник: Newslab.ru

На Красноярской ТЭЦ-2 дан старт ремонтной кампании

Уровень шума во время пусковых операций будет минимальным и не доставит дискомфорта жителям Свердловского района, как это случалось раньше.

Красноярская ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании приступила к реализации ремонтной программы 2017 года — в рамках подготовки к следующему отопительному сезону и для продления срока эксплуатации оборудования. С 13 марта здесь начат текущий ремонт котлоагрегата № 3.

В первую очередь предстоит выполнить очистку поверхностей нагрева от эксплуатационных золовых отложений, это позволит вернуть им номинальные характеристики. Далее будут выполнены типовые работы на вспомогательном оборудовании, устранены дефекты изоляции. Работы проводят специалисты подрядной организации АО «Сибирьэнергоремонт». Они займут 27 дней. Энергоснабжение потребителей будет осуществляться без ограничений.

Растопка котлоагрегата запланирована на 8 апреля.

«Уровень шума во время пусковых операций будет минимальным и не доставит дискомфорта жителям Свердловского района, как это случалось раньше. В 2016 году на третьем котлоагрегате был установлен шумоглушитель, который доказал свою эффективность», — пояснил заместитель главного инженера по ремонту Красноярской ТЭЦ-2 Дмитрий Сидоров.

На сегодня устройствами, позволяющими снизить технический гул до уровня допустимых значений, на Красноярской ТЭЦ-2 оснащены уже три котла. В 2017 году шумоглушители будут установлены еще на трёх агрегатах, и это станет завершением комплексной программы по переводу ТЭЦ-2 в бесшумный режим. После растопки котла № 3 на станции будут выведены в ремонт другие единицы основного оборудования. В мае начнутся работы на первом, а в августе — на втором котлах с заменой поверхностей нагрева и калориферов. В тёплое время года планируется провести масштабные мероприятия на турбогенераторе № 2.

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