Мутко: По аэропорту была тревога, но подрядчик набрал отличный темп
Темпы реконструкции аэропорта «Храброво» позволят сдать объект в срок — до чемпионата мира по футболу. Об этом заявил
Темпы реконструкции аэропорта «Храброво» позволят сдать объект в срок — до чемпионата мира по футболу. Об этом заявил
По словам Мутко, это касается и взлётной полосы, и аэровокзального комплекса. Как отметил чиновник, за последнее время наметился очень серьёзный прогресс.
«По аэропорту была тревога, теперь — нет. Такой темп новый подрядчик набрал. Скоро мы увидим современный красивый аэропорт. По взлётной полосе тоже Росавиация работы ускорила, сменила подрядчика. Немного приходится ограничивать работу, но серьёзных нет проблем», — заверил Мутко.
Контракт на реконструкцию аэродрома стоимостью 3,2 млрд рублей заключили в сентябре 2014 года. Работы должны были завершить в