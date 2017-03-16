Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Фото Путина без рубашки, облетевшее мир
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Пожилые люди оказались любителями рисковать
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
11:25 (мск), источник: Калининград.Ru

Мутко: По аэропорту была тревога, но подрядчик набрал отличный темп

Темпы реконструкции аэропорта «Храброво» позволят сдать объект в срок — до чемпионата мира по футболу. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко во время визита в регион в среду, 15 марта.

Источник: Калининград.Ru

По словам Мутко, это касается и взлётной полосы, и аэровокзального комплекса. Как отметил чиновник, за последнее время наметился очень серьёзный прогресс.

«По аэропорту была тревога, теперь — нет. Такой темп новый подрядчик набрал. Скоро мы увидим современный красивый аэропорт. По взлётной полосе тоже Росавиация работы ускорила, сменила подрядчика. Немного приходится ограничивать работу, но серьёзных нет проблем», — заверил Мутко.

Контракт на реконструкцию аэродрома стоимостью 3,2 млрд рублей заключили в сентябре 2014 года. Работы должны были завершить в ноябре-декабре 2016 года. Из-за возникшего отставания пришлось менять подрядную организацию, которой стала компания «Центродорстрой». Росавиация уверена, что фирма справится с ремонтом аэродрома и завершит его в срок. По словам гендиректора «Храброво» Александра Корытного, аэропорт сдадут под ключ в марте 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Разобрать до фундамента»: архитектурная мастерская представила проект новой Кройц-аптеки
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о «крымской амнистии»
Более 150 российских саперов отправились разминировать Пальмиру
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
Мобильный интернет в России перестанет быть анонимным
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Как сделать большую и удобную, но недорогую кухню
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь