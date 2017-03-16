Мутко: По аэропорту была тревога, но подрядчик набрал отличный темп

По словам Мутко, это касается и взлётной полосы, и аэровокзального комплекса. Как отметил чиновник, за последнее время наметился очень серьёзный прогресс.

«По аэропорту была тревога, теперь — нет. Такой темп новый подрядчик набрал. Скоро мы увидим современный красивый аэропорт. По взлётной полосе тоже Росавиация работы ускорила, сменила подрядчика. Немного приходится ограничивать работу, но серьёзных нет проблем», — заверил Мутко.