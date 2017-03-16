Заявления на компенсацию тарифов ЖКХ в Новосибирские власти начнут принимать в августе

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области начнут принимать заявления на компенсацию оплаты ЖКХ после повышения тарифа на 15% в августе этого года, сообщила журналистам замминистра социального развития региона Раиса Ануфриева.

«Прием заявлений будет проходить с 1 августа, потому что повышение тарифа произойдет в июле, а услуги ЖКХ за июль мы оплачиваем в августе. И завершится прием заявлений 31 января 2018 года», — сказала Ануфриева.

По ее словам, в муниципальных образованиях, в которых повысятся тарифы ЖКХ, проживает 1,37 млн собственников помещений, имеющих право на нее. Из них 457 тыс. человек — льготники, которые будут получать компенсацию автоматически. В их числе участники Великой Отечественной войны, блокадники, инвалиды, многодетные семьи, а также специалисты, работающие в сельской местности, в частности, врачи, педагоги, работники культуры.

По данным властей, гражданам, имеющим льготу, региональный бюджет компенсирует всю сумму повышения тарифа свыше 4%, установленных на федеральном уровне. Всем остальным — только половину от этой суммы. По словам Ануфриевой, неизвестно, сколько собственников жилья обратится за компенсацией. Она не назвала сумму бюджетных средств, которые будут выделены на эти цели.

Ранее депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Федеральный центр ограничил рост тарифов 4%, однако регионам предоставлено право превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований. Необходимость повышения обосновывается высоким износом оборудования и коммунальных сетей, новый тариф позволит привлечь в этом году порядка 864 млн рублей, которые направят на их модернизацию.

Решение вызвало широкий общественный резонанс и негативную реакцию общественности и СМИ. Инициативная группа жителей области регулярно проводит митинги против повышения тарифов. Власти Новосибирской области приняли решение частично компенсировать жителям региона рост тарифов.