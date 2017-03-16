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10:38 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии начали взимать плату за химочищенную воду

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане ресурсоснабжающие организации взыскивают с управляющих организаций плату за химическую очистку воды, ссылаясь на тот факт, что траты по данной услуге не заложены в тарифе. В итоге собственники вынуждены переплачивать за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

Депутаты регионального парламента Рустем Мусабиров, Елена Родина и Николай Самойленко обсудили проблемы в рамках круглого стола экспертного совета Башкортостанского отделения Федеральной антимонопольной службы России и Ассоциации советов и собственников многоквартирных домов РБ. В мероприятии приняли участие заместители глав УЖХ Уфы, других городов Башкортостана, представители ресурсоснабжающих организаций.

В настоящее время в Уфе и в других муниципальных образованиях по данному вопросу складывается судебная практика. Глава Федеральной антимонопольной службы по РБ Зульфира Акбашева сообщила, что судебные решения по данному вопросу на уровне России выносятся в пользу управляющих компаний.

«Управляющие компании могут защитить свои интересы, обратившись в Управление антимонопольной службы. В ведомстве на примере компаний других регионов, выигравших в судах, готовы помочь разобраться в спорных ситуациях», — сообщила глава ведомства.

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