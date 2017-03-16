Мэрия Хабаровска: Сейчас охотников на речные перевозки мало, но потом просто валом пойдут

Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

Объявленный мэрией Хабаровска аукцион на осуществление речных пассажирских перевозок в этом году, скорее всего, будет безальтернативным, с одним участником, зато в будущем бизнес составит серьезную конкуренцию единовластному перевозчику ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Чтобы получить такую сумму по контракту да при такой рентабельности предприниматели заранее подготовятся и обязательно придут на торги, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник транспортного управления мэрии Хабаровска Сергей Суковатый.

— В этом году, насколько я знаю, цена за проезд вырастет не более, чем на 5% (в прошлом году билет стоил 101 рубль — прим. редакции). Могу также предположить, что в аукционе, скорее всего, примет участие один перевозчик — «Амурские пассажирские перевозки», а вот на следующий год, думаю, будет настоящая конкуренция, потому что на такие деньги, какие, к примеру, выставлены в этом году, бизнес точно придет. Там рентабельность заложена 7,5%. А сумма такая, что участникам аукциона будет, где развернуться, играя на понижение. Кстати, на некоторых недавно прошедших аукционах с участием коммерсантов цена в итоге снизалась на 50%, — сообщил Сергей Суковатый.

Напомним, в сравнении с прошлым сезоном цена контракта на осуществление речных перевозок в навигацию-2017 выросла в полтора раза: с 20 млн рублей до 30,8 млн рублей.

По словам Сергея Суковатого, и в этом году были предприниматели, интересующиеся аукционом, причем не только из Хабаровска, но и из Владивостока, но вряд ли они успеют принять участие. До аукциона остался месяц, а на то, чтобы выполнить условия контракта в части требований к судам, времени нужно намного больше: суда надо довезти до Хабаровска, пройти регистрацию, регистры, набрать команду.