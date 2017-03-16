Минстрой: Для жителей неприватизированных квартир стоимость найма жилья может вырасти

Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовил изменения в расчет стоимости найма государственного и муниципального жилья. В результате для одних нанимателей квартплата может вырасти, для других снизиться. Как сообщили «Российской газете» в Минстрое, речь идет о внесении изменений в методику расчета платы за пользование жилыми помещениями, принадлежащими государству, сообщает ИA AmurMedia со ссылкой на «Российскую газету».

В Минстрое напомнили, что новая формула, по которой сейчас насчитывается квартплата для жильцов неприватизированных квартир, была утверждена еще в сентябре прошлого года и вступила в силу с 1 января этого года. При определении размера платы за наем жилья учитываются средняя цена 1 квадратного метра на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании, теперь же будет учитываться средняя стоимость «квадрата» на вторичке не в муниципальном образовании, а в субъекте.

К чему же в итоге могут привести нововведения? «У нанимателей муниципального жилья в маленьких городах квартплата вырастет, у жителей областных центров может понизиться, — считает исполнительный директор национального центра “ЖКХ Контроль” Светлана Разворотнева. — Представьте, какая разница может быть между стоимостью квадратного метра в Московской области и, к примеру, в Серпухове или Коломне?» Действительно, в подмосковном Солнечногорске «квадрат» стоит 77 тысяч рублей, в Серпухове — 57 тысяч рублей, примерно столько же в Клину и Коломне. А в Лотошино такая же недвижимость обойдется только в 45 тысяч рублей. Но во всех этих и других подобных населенных пунктах квартплата за неприватизированное жилье все равно будет начисляться из расчета средней по Подмосковью.

Жители областных центров могут и выиграть от нововведения. Ведь в крупных городах стоимость жилья выше, чем в среднем по области. Так, например, если в Екатеринбурге средняя цена на вторичное жилье составляет 67 тысяч рублей за квадратный метр, то в Свердловской области — 46 тысяч. Но и те, и другие жители теперь будут платить по средней цифре по региону.

Светлана Разворотнева объясняет «привязку» стоимости «квадрата» к субъекту тем, что у муниципалитетов небольших населенных пунктов катастрофически не хватает денег на содержание принадлежащего им жилого фонда. Ведь одно дело начислять платежи, и совсем иное — собирать. Проблема неплатежей для небольших городов более актуальна, чем для мегаполисов. Именно поэтому среди аварийного и ветхого жилья очень много муниципального.

«Соцнайм — это устаревшая форма владения недвижимостью, — считает Разворотнева. — Понятно, что государство пытается различными способами поддерживать этот механизм на плаву, но мало что получается. Надо, как во всем мире, переходить на арендные отношения касаемо муниципального жилья. С предоставлением субсидий для малоимущих слоев населения».