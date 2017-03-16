400 тысяч рублей заплатит замглавы Семикаракорского района за вмешательство в работу счетчика

Владелец дома — заместитель главы района. За нарушение ему сделали перерасчет, теперь чиновнику доначислили более 400 тысяч рублей.

«С нового года за несанкционированное вмешательство в работу прибора учета нарушителям придется заплатить немалую сумму. Расчет производится исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов за последние три месяца с применением повышающего коэффициента 10», — пояснила заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Марина Лагутина.