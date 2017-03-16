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12:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

400 тысяч рублей заплатит замглавы Семикаракорского района за вмешательство в работу счетчика

Сотрудники компании «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» во время проверки обнаружили в одном из частных домов Семикаракорска факт вмешательства в работу счетчика.

Владелец дома — заместитель главы района. За нарушение ему сделали перерасчет, теперь чиновнику доначислили более 400 тысяч рублей.

«С нового года за несанкционированное вмешательство в работу прибора учета нарушителям придется заплатить немалую сумму. Расчет производится исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов за последние три месяца с применением повышающего коэффициента 10», — пояснила заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Марина Лагутина.

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