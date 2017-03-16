На расселение аварийного жилья в Иркутской области добавили 400 млн рублей

Об этом 15 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на председателя правительства Иркутской области Александра Битарова. В этот день он выступил с докладом о ходе реализации указа президента России № 600 во время видеоселектора с полномочным представителем президента в Сибири Сергеем Меняйло, председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным и генеральным директором фонда Константином Цициным.

Как заявил Александр Битаров, в общей сложности в Иркутской области на программы расселения за все годы из бюджета разных уровней направлено 19,5 млрд рублей. На сессии Законодательного собрания региона, которая прошла 15 марта 2017 года, проведены последние уточнения бюджета, которые позволяют полностью обеспечить финансирование расселения всех объемов аварийного фонда на территории Иркутской области.

Председатель правительства отметил, что основное отставание от темпов выполнения программы в двух муниципалитетах — городе Братске и поселке Магистральном. Одной из причин сложившейся ситуации Александр Битаров назвал несбалансированность планирования программы, в которой на первые три года была заложено расселение 46% от общего объема, а на 2016 и 2017 год — 54%. «Больший объем приходится именно на завершающий этап, в который нам необходимо не только построить все дома, но и расселить граждан», — подчеркнул Александр Битаров.

Ситуацию с Братском правительство региона держит на постоянном контроле. Применены все возможные механизмы, позволяющие ускорить исполнение программы: строительство домов, долевое строительство, выкуп жилья. Сергей Степашин во время совещания сообщил, что мэр Братска при посещении фонда на этой неделе дал обещание завершить программу на территории муниципалитета до 1 ноября 2017 года. «Вместе с Братском вам в регионе необходимо расселить 199 тыс. кв. м за оставшиеся полгода — это достаточно большой объем. Я планирую вместе с руководством фонда летом посетить регион и обязательно Братск, чтобы лично оценить ход исполнения программы», — подчеркнул Сергей Степашин.

Он также сообщил, что в начале мая состоится госсовет под руководством президента РФ Владимира Путина, на котором будет обсуждаться ход реализации программы расселения аварийного жилья, а также возможность ее продления.