Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам активизировать работу по сносу расселенных аварийных домов

По словам министра, аварийные дома, расселенные еще в 2008—2015 годах, пока не снесены в восьми районах: Челябинский, Карабашский, Златоустовский, Троицкий городские округа, Саткинский, Кусинский, Еманжелинский и Сосновский районы.

«Процедура сноса домов не простая и финансово емкая. Средства на эти цели не предусмотрены в областной адресной программе. Задача муниципалитетов — найти механизмы сноса дома. Где-то это средства муниципального или городского бюджета, где-то продажа земельного участка или разбор материалов», — пояснил после совещания Виктор Тупикин. Кроме того, в этих муниципалитетах затянут процесс оформления документов по снятию снесенных домов с кадастрового учета.

Министр также уточнил, что в 2016 году планируется расселить 48 тысяч квадратных метров аварийного жилья. «Программа расселения обеспечена финансированием в полном объеме. Практически все контракты подписаны и реализуются, за исключением ряда муниципальных образований», — уточнил глава минстроя.

Виктор Тупикин заверил, что к первому сентября программа расселения граждан из аварийного жилья в Челябинской области будет выполнена в полном объеме. «У нас нет критических точек и опасений, что мы не уложимся в установленный срок», — отметил министр.

Губернатор Борис Дубровский поручил отчитаться о промежуточных результатах выполнения программы в июне 2017 года.