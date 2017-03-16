Крымский мост: что успели сделать за год

Стройка Крымского моста в Керченском проливе перешагнула годовой рубеж. Специалисты подвели итоги, что было сделано за это время.

Напомним, основные строительно-монтажные работы начались в феврале 2016 года.

— В прошлом году 16 марта на острове Тузла было погружено уже 38 основных свай проекта. Спустя год — к 16 марта 2017 года — выполнено 3110 таких свай. Это более 200 км стальной трубы. А с учетом призматических и буронабивных в основание Крымского моста погружено более 4300 свай из почти 7000, предусмотренных по проекту, — сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Работы ведутся на восьми сухопутных и морских участках строительства.

К 16 марта 2017 года готовы 267 опор из 595, предусмотренных проектом, в том числе 204 опоры автодорожного моста. В работе сейчас находятся более 160 опор.

— Собрано 39 пролетных строений автодорожного и железнодорожного мостов из 593, предусмотренных проектом. Это более 28,2 тысяч тонн металлоконструкций из 230 тысяч тонн. В работе — более 70 пролетных строений, — уточнили в инфоцентре. — Работы по устройству железобетонной плиты проезжей части автодорожного моста ведутся на таманской стороне и на острове Тузла в общей сложности на пролетах между 26 опорами. Готово 5000 кубометров из почти 63 000.

Сборка арочных пролетов ведется на технологической площадке в Керчи. Собрано более 6000 тонн металлоконструкций из почти 10 000 тонн.

О ТЕХНИКЕ И РАБОЧИХ.

В работах задействовано почти 1500 единиц различной спецтехники, в том числе почти 100 кранов разной грузоподъемности, сотни единиц другого оборудования.

В течение месяца на объекте работает более 7000 строителей. В среднем ежесуточно на стройке трудится более 4000 человек.

ФИНАНСИРОВАНИЕ.

С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года строительство профинансировано почти на 118 миллиардов рублей, это около 53% от суммы госконтракта. На данный момент заказчиком строительства ФКУ Упрдор «Тамань» приняты выполненные работы на сумму более 60 миллиардов рублей.

СПРАВКА «КП».

Автомобильный и железнодорожный транспортный переход через Керченский пролив, длиной 19 километров, соединит Крым с Таманским полуостровом. Трасса начинается в районе косы Тузла, пролегает по дамбе и выходит на остров Тузла. Далее путь пересекает Керчь-Еникальский канал и, огибая с севера мыс Ак-Бурун, выходит на Керченский полуостров. Транспортный переход запроектирован в виде двух параллельно расположенных мостов.

Строительство развернулось в феврале 2016 года после положительного заключения Главгосэкспертизы разрешения от Федерального дорожного агентства.

Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.