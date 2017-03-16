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11:46 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае внесли поправки в бюджет: дефицит вырос на 1 миллиард

Дополнительные средства выделят на строительство дорог, школ и детских садов, лекарства и на поддержку АПК.

Источник: Reuters

Депутаты Законодательного Собрания красноярского края рассмотрели корректировку бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов.

Вице-премьер краевого правительства — министр финансов Владимир Бахарь рассказал об основных положениях законопроекта. Если говорить в целом, то доходы увеличиваются на 9,4 млрд рублей, из них 3 млрд — налоговые доходы; безвозмездные поступления из федерального бюджета составят 6,4 млрд рублей, из которых 4,6 млрд — это дотация. Расходы возрастают на 10,5 млрд рублей: за счет собственных источников — на 6,8 млрд, за счет федерального бюджета — на 3,7 млрд.

Что касается расходов, то они коснуться основных задач в социальной сфере и экономике: участие в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги» дополнительно требует 1 млрд рублей в 2017—2018 годах ежегодно, лекарственное обеспечение — 880 млн рублей в 2017 году, строительство школ и детских садов — 622 млн рублей, поддержка АПК — 322 млн рублей. Также существенные расходы из краевого бюджета пойдут на подготовку Красноярска к Универсиаде-2019 (400 млн рублей в 2017 году) и Енисейска к празднованию 400-летия (271 млн рублей в 2017 году); на борьбу с сибирским шелкопрядом в Енисейском и Северо-Енисейском районах (300 млн рублей в 2017 году); на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных бюджетов (448 млн рублей в 2017 году).

В целом доходы увеличиваются на 9,4 млрд рублей и составят 201,5 млрд рублей, расходы возрастают на 10,5 млрд рублей и достигнут 215,8 млрд рублей. При этом дефицит будет равен 14,2 млрд рублей. В декабре 2016 года бюджет на 2017 год был принят со следующими параметрами: доходы — 191,6 млрд рублей, расходы — 204,8 млрд рублей, дефицит — 13,2 млрд рублей.

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