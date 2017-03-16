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11:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура добивается от властей Приморья ремонта дороги «Артем-Находка-Порт Восточный»

Установлено, что целостность дорожного покрытия на нескольких участках нарушена, имеется множество выбоин и разрушение асфальта.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

Прокуратура Находки в судебном порядке добивается департамента транспорта и дорожного хозяйства края проведения ремонтных работ на участках дороги «Артем-Находка-Порт Восточный», на которых был выявлен целый ряд нарушений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

В ходе проверки было установлено, что целостность дорожного покрытия на нескольких участках трассы нарушена, имеется множество выбоин, превышающих допустимые требования ГОСТ Р 50597−93. На дорогах ямы, которые создают угрозу возникновения ДТП на указанных участках дороги и может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, являющихся участниками дорожного движения.

Из-за всех этих нарушений прокурор города обратился в суд с иском к департаменту транспорта и дорожного хозяйства края об устранении нарушений законодательства и возложении обязанности провести ремонтные работы на соответствующих участках дороги «Артем-Находка-Порт Восточный».

Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил требования прокурора Находки в полном объеме. Исполнение решения суда в связи с осуществлением надзора в указанной сфере на системной основе находится в прокуратуре города на контроле.

Следует отметить, что с марта 2017 года вступили в силу изменения в законодательство, ужесточающие ответственность за безопасность дорожного движения.

Так, в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам, железнодорожным переездам и другим дорожным сооружениям Федеральным законом от 07.03.2017 № 26-ФЗ ужесточена ответственность за безопасность дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

Положения статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях теперь предусматривают ответственность не только за необеспечение безопасности при ремонте и содержании объектов дорожной инфраструктуры, но и при их строительстве и реконструкции.

Размер административного штрафа для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, возрос в 10 раз и варьирует от 20 до 30 тысяч рублей. Юридические лица понесут ответственность в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Одновременно законодателем установлена ответственность за совершение названных действий, которые повлекли за собой причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Размеры штрафов за такое нарушение составят от 50 до 100 тысяч рублей и от 400 до 500 тысяч рублей для должностных и юридических лиц соответственно.

Нарушения требований по обеспечению безопасности дорог включают в себя, в частности, непроведение ремонтных работ, связанных с устранением дефектов дорожного покрытия, превышающих предельно допустимые нормы, отсутствие надлежащим образом обеспеченного освещения трассы или необходимых дорожных знаков, в том числе предупреждающих и временных ограничительных знаков при проведении ремонтных работ, снижение несущей способности конструктивных элементов и др.

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